Investigan si la muerte de dos hermanas saudíes en Australia está relacionada con su orientación sexual

Las autoridades de Nueva Gales del Sur (Australia) están investigando si la extraña muerte de dos hermanas, procedentes de Arabia Saudita y halladas sin vida el 7 de junio en sus camas de un apartamento en Sídney, tuvo algo que ver con su orientación sexual.

Las fallecidas son Asra Abdullah Alsehli, de 24 años, y Amaal Abdullah Alsehli, de 23, quienes huyeron juntas en 2017 hacia Australia para solicitar asilo. Llevaban muertas más de un mes en el momento en que fueron encontradas.

Luego de que no se observaran signos de entrada forzada al apartamento ni de lesiones en los cuerpos de las mujeres, la Policía admitió que no ha podido determinar la causa de sus muertes.

Las hermanas, según los informes, no llevaban vidas demasiado sociables en Australia, pero a principios de este año habrían asistido a un evento queer solo para chicas, donde conocieron a una mujer que ahora comparte su experiencia bajo condición de anonimato.

"Me di cuenta de que se mantenían solas en un rincón. Lucían tímidas, así que me acerqué y comencé a hablar con ellas", dijo la mujer a The Guardian. "Mencionaron que eran de Arabia Saudita y hablamos sobre cómo es ser queer allí. Dijeron que las mujeres viven con miedo por su seguridad y que estaban agradecidas de vivir en Australia, donde podían expresarse más libremente".

La mujer concluyó diciendo que lo "terriblemente triste" de este caso es que las hermanas le dijeron que estaban emocionadas de hallarse en un evento como aquel y que "estaban listas para comenzar a explorar más Sídney", algo que nunca llegaron a cumplir.

"Deberían haber estado a salvo en Australia", subrayó la entrevistada.

Por su parte, la Policía ha asegurado que "la investigación está en curso" y que siguen esperando "cualquier información en relación con la muerte de las dos mujeres".