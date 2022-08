"Son totalmente cerrados de mente": El reconocido cineasta Terry Gilliam critica la cultura de la cancelación

El actor y galardonado director del grupo de comedia Monty Python, Terry Gilliam, arremetió contra la cultura de la cancelación después de que un teatro de Londres (Reino Unido) cancelara su producción 'Into the Woods' en noviembre del año pasado.

En una entrevista con The Times publicada el viernes, Gilliam culpó a los "activistas" entre el personal del teatro Old Vic por hundir su producción.

"Son totalmente cerrados de mente", reclamó, refiriéndose a quienes presionaron a la gerencia del establecimiento para cancelar su versión del musical de Stephen Sondheim por sus comentarios sobre temas transgénero y el movimiento 'MeToo'.

"[Piensan] que solo hay una verdad y una forma de ver el mundo. Bueno, '¡que se jodan!' es mi respuesta para ellos", declaró.

El teatro londinense eliminó 'Into the Woods' sin ofrecer ninguna explicación en medio de lo que The Times llamó un "levantamiento del personal". Según los informes, la disputa se desencadenó después de que el cineasta respaldara al comediante Dave Chappelle, instando a sus seguidores en redes sociales a ver el polémico monólogo 'The Closer', un especial de Netflix calificado por algunos como transfóbico.

Gilliam dijo que todas sus interacciones habían sido con la gerencia y que nunca tuvo la oportunidad de confrontar personalmente al equipo de desarrollo artístico del teatro, que estaba entre los que discreparon de sus declaraciones.

"Creo que es muy triste", señaló Gilliam refiriéndose a la decisión de Old Vic. "Permitieron que un pequeño grupo de niños les dictara o los intimidara", agregó.

Por otra parte, aseguró que no se arrepiente de nada y denunció a los "activistas" que "les encanta la idea de la victimización de otras personas para que puedan ser defensores".

De acuerdo con los reportes, el cineasta ha hecho varios comentarios controvertidos sobre los derechos de las personas transgénero, diciendo que podía referirse a sí mismo como "lesbiana negra", y describiendo el movimiento 'MeToo' como una "cacería de brujas".

"Cuando anuncié [que era] lesbiana negra, la ira no era de las personas LGBT ni de los negros", argumentó, agregando que las reacciones vinieron "de personas que sintieron que tenían que defender a estas víctimas de la broma de Gilliam, los 'activistas'".

'Into the Woods' ahora ha sido acogido por Theatre Royal en Bath con espectáculos desde mediados de agosto hasta septiembre.

Terry Gilliam Se convirtió en un cineasta de gran éxito, con 13 largometrajes, incluidos 'Brazil', 'Los ladrones del tiempo' (Los héroes del tiempo, en España), y 'Pánico y locura en Las Vegas' (Miedo y asco en Las Vegas, en España).