The Guardian: Exmilitares occidentales entrenan a los ucranianos

Nuevos reclutas ucranianos reciben un curso intensivo de formación militar de entre cinco y diez días, impartido en Donbass por exmilitares de Occidente, reportó este viernes The Guardian, que habló con los miembros de la formación y algunos de los combatientes que entrenan.

El colectivo, que se denominó grupo Mozart, recibe financiación principalmente de "donantes estadounidenses privados" y comprende entre 20 y 30 voluntarios de Estados Unidos, el Reino Unido, Irlanda y otros países occidentales, que además de darles una formación militar a los ucranianos también entregan ayuda humanitaria a las localidades situadas en primera línea de las zonas de combate, y evacúan a la "gente vulnerable" de los puntos de alto riesgo.

Los miembros del grupo entienden bien que si cualquiera de ellos llega a participar en los combates, dejará de formar parte del colectivo en ese mismo instante, y que su tarea se limita a ayudar a entrenar a los ucranianos. El fundador del Mozart, Andy Milburn, aseguró que no reciben ninguna financiación del Gobierno de EE.UU., señalando que se dan cuenta que con ese paso el grupo se convertiría en un contratista militar privado y asimismo se vería directamente implicado en los enfrentamientos.

Falta de entrenamiento

Dos miembros del grupo confesaron al periódico británico que los ucranianos, en su mayoría, carecen del entrenamiento militar adecuado y no tienen las destrezas necesarias que, como mínimo, ayudarían a reducir sus riesgos de morir en combate rápido.

Antes de la movilización general decretada por Vladímir Zelenski, eran civiles, sin planes de unirse al Ejército. Milburn contó a The Guardian que antes de la entrada de las tropas rusas en Ucrania, una de cada diez personas había realizado algún tipo de servicio militar, y habían obtenido muy escaso entrenamiento formal.

"El Gobierno ucraniano no quiere decir que la mayor parte de sus militares realmente no están entrenados", resumió el exparamédico Dathan, uno de los integrantes del Mozart. Por la misma razón, las armas y los equipos militares enviados a Ucrania por EE.UU. y otros aliados occidentales "no se utilizan o no se distribuyen correctamente", indica el medio.

Un exsoldado británico —otro miembro del Mozart, que habló bajo condiciones de anonimato— declaró que, según entendió de las conversaciones con los comandantes, los misiles antitanque Javelin, que cuestan 178.000 dólares, están siendo utilizados mal o se vuelven redundantes, ya que sus sofisticadas baterías se agotan antes de que se realicen los disparos.