Boric y Arce se reúnen nuevamente: en qué ha avanzado el acercamiento entre Chile y Bolivia para recomponer las relaciones rotas desde 1978

Los presidentes de Chile, Gabriel Boric, y de Bolivia, Luis Arce, sostuvieron una reunión en Bogotá, Colombia, donde ambos asistieron a la investidura de Gustavo Petro como mandatario.

"Hemos avanzado de forma significativa nuestras relaciones bilaterales, nuestra integración y temas que preocupan a nuestro compatriotas como la migración y la cooperación entre nuestros países", dijo Boric al término de ese encuentro.

Por su parte, Arce, mediante un mensaje en Twitter, calificó de "grata" la reunión y señaló que impulsarán "procedimientos para hacer más ágil el libre tránsito, fortalecer el comercio por el Puerto de Arica y combatir unidos el contrabando, y la trata y tráfico de personas".

44 años sin relaciones

La Paz cortó relaciones bilaterales con Santiago en marzo de 1978, al fracasar las negociaciones diplomáticas para que Bolivia pudiera recuperar su salida al mar, perdida tras la derrota en la guerra del Pacífico, en 1879. Así, desde hace 44 años las relaciones se dan solo a nivel consular, sin embajadas.

Sobre ese diferendo marítimo, en 2018 la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en respuesta a una demanda boliviana, concluyó que Chile no está obligado "jurídicamente a negociar un acceso soberano al océano Pacífico" para Bolivia.

Aparte de eso, existe otro conflicto territorial entre ambas naciones que también ha sido elevado a la CIJ, debido al desviamiento unilateral, por parte de Chile, de las aguas del río Silala, que nace en Bolivia y recorre los dos países.

Chile alega que el Silala es un río internacional y que, por lo tanto, ambos Estados tienen derecho a su uso equitativo y razonable.

Mientras, Bolivia acusa a Chile de mejorar artificialmente el caudal de esta aguas y, por tanto, al contrario de lo que sostiene Santiago, el Silala no puede ser descrito puramente como un curso de agua internacional natural.

"Definitivamente Chile no puede pretender tener un derecho adquirido para usar el 100 % de las aguas del Silala, eso lo hemos dejado muy claro en las audiencias orales, al extremo de que Chile ha reconocido y expresado que no pretende tener ese derecho", dijo en abril pasado el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta.

El acercamiento

Los acercamientos entre La Paz y Santiago comenzaron tras el triunfo de Boric en los comicios presidenciales celebrados en diciembre de 2021. Arce fue uno de los primeros mandatarios en saludar la victoria del chileno; y a finales de ese mes, ambos sostuvieron una conversación telefónica y, de acuerdo con el dignatario boliviano, coincidieron "en la necesidad de profundizar una agenda bilateral".

Posteriormente, en enero, Boric manifestó que espera "tener un trabajo codo a codo con 'Lucho' Arce en Bolivia".

El primer encuentro entre Boric y Arce se dio el pasado 11 de marzo, cuando el mandatario boliviano acudió a la investidura de su par chileno.

Entonces, tras esa reunión, Arce expresó su confianza en que las relaciones entre ambos países "den un giro importante hacia la integración y el trabajo conjunto" en beneficio de sus pueblos.

"Tenemos la certeza que su investidura permitirá fortalecer nuestros lazos de hermandad, creando más puentes de integración", sostuvo el mandatario boliviano.

Unos días después, Boric comentó que "la reanudación de relaciones diplomáticas es un punto de llegada" y que le encantaría "avanzar hacia allá".

No obstante, aclaró que Santiago no modificará su postura respecto al diferendo marítimo, cuestión que para su país quedó zanjada con el fallo de la CIJ en 2018. "Chile no negocia su soberanía, como me imagino no hace ningún país", indicó.

El 23 de marzo, durante el acto por el Día del Mar en Bolivia, Arce señaló que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Chile "solo se podrá dar en el marco de la solución al tema marítimo pendiente"; puesto que La Paz considera que la decisión de La Haya abrió "un nuevo escenario en el diálogo bilateral" para tratar el tema.

En ese sentido, consideró que conforme a la conclusión de la CIJ, las dos naciones "pueden continuar su diálogo e intercambios, en un espíritu de buena vecindad, para abordar los asuntos relativos a la situación del enclaustramiento de Bolivia, solución que ambos han reconocido es una materia de interés mutuo".

En julio pasado, Mayta y su par chilena, Antonia Urrejola, sostuvieron un encuentro en Asunción, Paraguay, en el marco de la LX Cumbre del Mercosur, y acordaron reactivar la hoja de ruta establecida en 2021 para recomponer la relación bilateral.

Esa hoja de ruta establece temas como complementación económica, libre tránsito, límites, integración física, cultura, medioambiente, turismo y educación, ciencia, tecnología e innovación.

De acuerdo con Urrejola, en el reciente encuentro en Bogotá entre Boric y Arce, se refrendó la declaración que ella y su par boliviano firmaron en la capital paraguaya.

