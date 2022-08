López Obrador dice que no ha recibido respuesta a la carta que envió a Biden sobre la disputa energética del T-MEC

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, informó este lunes que no ha recibido respuesta por parte del Gobierno de Joe Biden a la carta que envió sobre la disputa por la política energética en el marco del tratado entre México, EE.UU. y Canadá (T-MEC).

A finales de julio, EE.UU. presentó una solicitud de consulta a México para revisar si el país latinoamericano había violado el T-MEC en materia de competencia, debido a cambios en la legislación nacional para privilegiar a las estatales Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), por encima de las compañías privadas extranjeras. El Gobierno de Canadá también se sumó a la petición.

Por ello, López Obrador anunció el 28 de julio que enviaría una carta al presidente Biden para expresar su inconformidad por el inicio de consultas del T-MEC en el apartado de competencia en el sector energético.

"El Gobierno de Estados Unidos está pidiendo a México una consulta porque supuestamente estamos violando el tratado al defender la industria eléctrica y el petróleo", recordó este lunes López Obrador en su habitual conferencia matutina.

Al ser cuestionado sobre si el Gobierno estadounidense ya había respondido a su misiva, el mandatario mexicano respondió: "No, pero ya lo he dicho en otras ocasiones y es muy claro: con la independencia de México no se negocia. La soberanía nacional la vamos a defender siempre".

La defensa de López Obrador

Mientras tanto, López Obrador ha hecho referencia en múltiples ocasiones al capítulo 8 del T-MEC, que establece que México "tiene dominio directo" sobre sus recursos energéticos.

"México se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna", reza un fragmento del T-MEC leído por el mandatario el pasado 28 de julio. Durante la conferencia de esa jornada, el mandatario recordó que el texto deja claro que "todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional" son de propiedad inalienable e imprescriptible del país latinoamericano.

La queja de la Casa Blanca

Por su parte, la Administración de Biden criticó que los cambios legislativos que impulsó el Gobierno de López Obrador "afectan los intereses económicos de EE.UU. en múltiples sectores y desincentivan la inversión de los proveedores de energía limpia y de las empresas que buscan comprar energía limpia y confiable".

"Hemos tratado de trabajar de manera constructiva con el gobierno mexicano para abordar estas preocupaciones, pero, lamentablemente, las empresas estadounidenses continúan enfrentando un trato injusto en México", afirmó la representante legal de la Casa Blanca para el T-MEC, Katherine Tai, en un comunicado de prensa publicado el 20 de julio.

Disputa en el T-MEC

Con el inicio de consultas, el cual forma parte de la etapa no contenciosa del mecanismo general de solución de controversias que prevé el T-MEC, México, EE.UU. y Canadá tienen 75 días (a partir del pasado 20 de julio) para solucionar el asunto.

En caso de no llegar a un acuerdo, EE.UU. y Canadá podrían solicitar el establecimiento de un panel para que decida sobre el tema.