Blinken afirma que los ejercicios militares chinos en el estrecho de Taiwán crean una amenaza para las cadenas de suministro globales

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, declaró que los ejercicios militares iniciados por China en el estrecho de Taiwán, en respuesta a la visita a la isla de la presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, representan una amenaza para la cadena global de suministro.

"La reacción de Pekín, con el lanzamiento de 11 misiles balísticos —la mitad de ellos cayó muy cerca, [en] el mar próximo a Japón—, la realización de maniobras militares y la ubicación de barcos en lugares cerca del estrecho de Taiwán podría haber impedido el comercio que circula a través del estrecho. Y hay tanto comercio circulando a través de ese estrecho, que es esencial para la cadena global de suministro", destacó el pasado sábado, y agregó: "Si eso [la cadena global de suministro] se interrumpe, será un problema para todos".

En ese contexto, sostuvo que la reacción de China "es algo muy preocupante para los países de la región e incluso más allá".

Además, Blinken se expresó sobre la introducción de contramedidas chinas destinadas a cesar la cooperación en la esfera de seguridad con EE.UU. y las calificó de "muy desafortunadas". No obstante, Pekín no se limitó en el área militar y proclamó la suspensión de las negociaciones sobre el cambio climático. Según los comentarios del secretario, este punto afecta a los estados pequeños rodeados por agua. Siendo el mayor emisor de CO2 y negándose a participar en la lucha contra el cambio climático, China "no castiga a EE.UU., sino que castiga el mundo".

La presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, llegó el 2 de agosto a Taiwán, convirtiéndose en la primera política estadounidense de tal alto rango en visitar la isla en 25 años.

En respuesta a la llegada de Pelosi, el 4 de agosto Pekín inició los ejercicios militares en los seis sectores que hay alrededor de la isla.