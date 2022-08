Zelenski insta a los países occidentales a cerrar las fronteras para todos los rusos

Occidente debería imponer un embargo total a las fuentes de energía de Rusia o prohibir a los rusos entrar en sus países durante al menos un año para acabar con la operación militar en Ucrania, declaró este lunes el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, en una entrevista con The Washington Post.

En momentos en que las provincias liberadas de Jersón y Zaporozhie se preparan para celebrar referendos sobre su inclusión en Rusia, Zelenski ha calificado las actuales sanciones antirrusas de "débiles" y ha seguido pidiendo a Occidente que endurezca las restricciones contra el pueblo ruso. "Las sanciones más importantes son el cierre de las fronteras, ya que los rusos están quitándole la tierra a otros", dijo.

Además, Zelenski subrayó que no le importa que haya rusos que no están de acuerdo con la operación militar y que ya han abandonado su país. "Cualquiera que sea el tipo de ruso... hay que hacer que se vayan a Rusia", dijo. "Entonces lo entenderán. Dirán: 'Esta [operación] no está relacionada con nosotros. No se puede responsabilizar a toda la población, ¿verdad?'. Se puede. La población eligió a ese Gobierno y no lucha contra él, ni discute con él, ni le grita".

Al hablar como si se dirigiera directamente a la población rusa, el líder ucraniano añadió: "Le estás diciendo al mundo entero que debe vivir según tus reglas. Pues vete a vivir allí. Es la única manera de influir en [Vladímir] Putin".

Previamente, Zelenski advirtió que Kiev se retirará de cualquier proceso de negociación con Moscú en caso de que se realicen referendos en los territorios controlados por militares rusos.

Este lunes, el líder de la provincia de Zaporozhie, Evgueni Balitski, anunció que había firmado un decreto para celebrar un referéndum sobre la inclusión de la región en el territorio de Rusia.