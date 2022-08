Ashton Kutcher cuenta cómo una enfermedad "súper rara" le dejó sin ver, oír ni caminar

El actor estadounidense Ashton Kutcher, de 44 años, reveló en un adelanto del programa 'Running Wild with Bear Grylls: The Challenge' ('Volviendo loco con Bear Grylls: El desafío') de National Geographic que hace unos 2 años tuvo "una extraña y súper rara forma de vasculitis" que afectó seriamente a sus órganos de percepción y equilibrio.

Reconoció que la enfermedad autoinmune, que le dejó sin la capacidad de ver, oír y caminar, le enseñó a apreciar lo que tenía en su vida. Kutcher agregó que "no sabía si iba a poder volver a ver, si iba a poder volver a escuchar. No sabía si podría caminar de nuevo. Me siento afortunado de estar vivo".

Después de recuperarse, el actor cambió su actitud hacia la vida: ahora percibe cada desafío como una lección de vida y cree que así "empiezas a navegar por encima de tus problemas en vez de vivir debajo de ellos". La vasculitis es una enfermedad autoinmune que causa la inflamación en los vasos sanguíneos tanto de órganos específicos como generales. Según Kutcher, la recuperación le tomó casi un año.

Otro caso extraño

Anteriormente otra estrella del cine, Brad Pitt, contó en una entrevista a GQ que no puede distinguir y reconocer los rostros de las personas. A pesar de la ausencia de un diagnóstico médico, el actor piensa que tiene una enfermedad extremadamente rara, prosopagnosia o ceguera facial. Pitt explicó que "nadie me cree", y añadió que quiere recordar las caras de sus conocidos, pero no puede hacer nada.

La enfermedad que posiblemente tiene el exmarido de Angelina Jolie merma a las personas de la capacidad de reconocer no solo a los demás, sino a sí mismo, tanto ante en el espejo como en fotografías.