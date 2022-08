"Eso no está decidido": López Obrador sopesa el envío de un mensaje a Putin con el nuevo embajador mexicano en Moscú

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que aún no ha decidido si enviará un mensaje al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a través del recién designado embajador de su país en Moscú.

"Eso no está decidido", dijo el mandatario mexicano durante la conferencia matutina de este miércoles al ser consultado al respecto. "Acerca de mensajes, no queremos nosotros tomar partido", agregó.

En ese mismo tono, reiteró su apuesta por el diálogo y que "se termine con la guerra". "No es solo es el caso de Rusia, lo mismo con Ucrania, la misma actitud. Actuamos con prudencia para no inclinarnos, no tomar partido y poder ayudar a conseguir la paz, eso es lo que estamos proponiendo en todos los casos", remató.

El mandatario mexicano ha sido insistente en su propuesta de pacificación y recientemente planteó una "tregua" de cinco años para que cesen los conflictos bélicos, con miras a permitir la recuperación económica.

Este miércoles, insistió en esa idea: "Esta guerra precipitó la crisis económica mundial, produjo inflación en todo el mundo, hay problemas de abasto, de gas de energía, de petróleo y es importante que se logre un acuerdo", sostuvo.

Nuevo embajador

López Obrador respaldó el nombramiento de Eduardo Villegas, quien fue ratificado por el Congreso mexicano el pasado 3 de agosto como el próximo embajador en Rusia.

No obstante, la oposición política criticó que Villegas no tuviera experiencia como diplomático. "Si la oposición dice que estuvo mal, es muy probable que estuvo bien", dijo al respecto el mandatario.

Villegas aseguró que, entre otras cosas, impulsará que en la versión de Wikipedia en ruso se incluya más información de México.

"Yo estuve revisando y realmente los contenidos que hay sobre nuestro país, en el orden cultural, político y turístico es realmente bajo, voy a tomar de manera muy personal como un proyecto", explicó el nuevo representante mexicano.