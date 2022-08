Descubren que el calentamiento global provoca que los lagartos nazcan 'envejecidos'

Esta situación ha hecho que muchos de los ejemplares afectados no alcancen su edad reproductiva, poniendo en peligro la continuidad de las poblaciones

Los efectos del calentamiento global han provocado grandes afectaciones a los ecosistemas, así como a las especies de flora y fauna que los habitan. Este es el caso de algunas especies de lagartos del centro de Francia, que han sufrido degradaciones a niveles genéticos que hacen que nazcan 'viejos' a causa del aumento de la temperatura en la región.

En un artículo publicado este lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, un equipo internacional de científicos describe las consecuencias negativas que las altas temperaturas han tenido sobre el material genético de las poblaciones de lagartos que viven en la zona central del país europeo.

Durante su investigación, los expertos analizaron muestras de ADN de ejemplares de distintas franjas de edad para medir la longitud de unas estructuras conocidas como telómeros, las cuales protegen la información genética de los cromosomas. El estudio de estas puede revelar el estado general de salud de un organismo, así como su envejecimiento.

Tras comparar los resultados de los censos de las poblaciones con los de las mediciones y los registros de temperatura, los académicos lograron identificar una relación entre el declive en el número de ejemplares y el aumento de la temperatura, un fenómeno que se ve reflejado en el acortamiento de los telómeros.

Según detallan los científicos, los datos obtenidos indican que las temperaturas se han acrecentado tanto que muchos lagartos cuyas madres sufren de estrés térmico nacen con un ADN dañado y envejecido, una condición que es heredada a lo largo de las generaciones, lo que pone en peligro la continuidad de las especies.

Esta situación ha provocado que gran cantidad de estos reptiles mueran antes de alcanzar su edad reproductiva, lo que incluso ha resultado en la desaparición de poblaciones que habitaban en la zona montañosa central de Francia.