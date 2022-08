Starlink se queda sin 886 millones de dólares en subsidios

Según la agencia reguladora de telecomunicaciones de EE.UU., la decisión se debió a que la empresa filial de SpaceX no cuenta con capacidad real para proveer internet en lugares donde no está disponible el servicio.

La Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. (FCC, por sus siglas en inglés) anunció este miércoles, a través de un comunicado de prensa, que ha decido rechazar la solicitud de la empresa satelital Starlink, filial de SpaceX, para recibir 886 millones de dólares en subsidios federales con la promesa de proporcionar acceso a internet en zonas rurales estadounidenses, debido a que no demostró tener capacidad para brindar ese servicio.

De acuerdo con el documento, se determinó que financiar la constelación de satélites de la compañía de Elon Musk no sería el mejor uso de las limitadas subvenciones del Fondo de Servicio Universal, el cual es administrado por la agencia reguladora para proveer internet de banda ancha en áreas del país donde no está disponible el servicio.

"Los consumidores merecen una banda ancha de alta velocidad confiable y asequible", dijo la presidenta de la FCC, Jessica Rosenworcel, y afirmó que no se puede "subsidiar empresas que no están entregando las velocidades prometidas o que probablemente no cumplan con los requisitos del programa".

"La tecnología de Starlink es realmente prometedora", admitió Rosenworcel. Sin embargo, añadió, hay interrogantes sobre si resulta adecuado "subsidiar públicamente" una tecnología que estará en desarrollo hasta el 2032, ya que los usuarios deben adquirir una antena parabólica con un precio de 600 dólares para poder conectarse a internet. "Debemos dar el mejor uso posible a los escasos dólares del servicio universal, a medida que avanzamos hacia un futuro digital que exige redes cada vez más poderosas y rápidas", indicó.

La FCC también negó apoyos económicos al proveedor de internet inalámbrico fijo LTD Broadband, dado que la empresa no obtuvo a tiempo la categoría de operador de telecomunicaciones elegible en siete de los 15 estados en los que deseaba ofrecer sus servicios. En diciembre de 2020, LTD Broadband y Starlink obtuvieron al parecer 1.321 millones de dólares y 886 millones de dólares, respectivamente, en subsidios del Fondo de Oportunidades Digitales Rurales (RDOF, por sus siglas en inglés) de la FCC.

En octubre de 2020 comenzó a operar el servicio de Starlink, que se propone brindar acceso a internet de alta velocidad en todo el planeta. Según el astrónomo Jonathan McDowell, actualmente se encuentran en órbita 2.748 satélites de la constelación Starlink, de los cuales 2.713 están en funcionamiento. De estos, a su vez, hay 2.280 ya operativos.