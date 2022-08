La ONU comenta la decisión de Estonia de cerrar sus fronteras a los ciudadanos rusos con visado Schengen

El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, comentó este 11 de agosto la decisión del Gobierno de Estonia de negar la entrada a su territorio a los ciudadanos rusos con visado Schengen expedido por ese país.

"Los países tienen derecho a implementar sus propias políticas de visados", dijo Dujarric a los periodistas en una rueda de prensa, aunque agregó que el organismo que representa "está en contra de la discriminación". El vocero no ofreció más comentarios al respecto.

El anuncio en cuestión fue hecho este jueves por el ministro de Asuntos Exteriores del país báltico, Urmas Reinsalu. Se planea que la medida entre en vigor el próximo 18 de agosto con excepciones para, entre otros, los empleados de misiones diplomáticas en Estonia y sus familiares, así como para trabajadores que se dediquen al transporte internacional de mercancías y pasajeros. Las personas cuya entrada a la nación sea necesaria por razones humanitarias, así como los familiares cercanos de personas con ciudadanía estonia o permiso de residencia permanente, tampoco se verán afectadas.

La restricción no significa que los ciudadanos rusos con visados expedidos por Tallin no puedan entrar a la zona Schengen, sino que no lo podrán hacer a través del territorio de Estonia.