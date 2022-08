Hombre gana una batalla judicial por 25 centavos de dólar tras casi 22 años y más de 100 audiencias

Un abogado del estado indio de Uttar Pradesh, que había demandado a la compañía nacional de trenes en 1999 porque le cobraron 20 rupias de más —unos 25 centavos de dólar— al comprar dos pasajes de tren, ganó el caso luego de casi 22 años de pleito judicial y más de 100 audiencias, informan medios locales.

Tungnath Chaturvedi, quien se representó así mismo ante un tribunal de derechos del consumidor, logró a comienzos de mes que North East Railway (una filial la empresa ferroviaria nacional Indian Railways) le reembolsara su dinero con un 12% anual de interés, más una multa de 15.000 rupias, para un total aproximado de 191 dólares. La corte también ordenó elevar la tasa de interés al 15% en caso de que el monto no se haga efectivo dentro de los 30 días posteriores a la sentencia.

En 1999, cuando Chaturvedi se disponía a adquirir dos boletos de tren, que en ese entonces costaban 35 rupias cada uno —44 centavos de dólar—, le entregó al cajero de la línea férrea 100 rupias y solo recibió 10 de cambio. El hombre le reclamó al empleado por haberle cobrado 90 rupias y no 70, pero lo ignoraron y no le hicieron ningún reintegro.

Tungnath, de 66 años, cuenta en una reciente entrevista que la empresa de ferrocarriles intentó desestimar el caso y que, además, las audiencias se retrasaron en muchas ocasiones porque los jueces estaban de vacaciones o en licencia. "He asistido a más de 100 audiencias en relación con este caso, pero no se puede poner precio a la energía y el tiempo que he perdido peleando esto", aseguró.

Aunque su familia trató de disuadirlo para que abandonara el alegato y la compensación que obtuvo es insignificante, comparada con la angustia mental por tantos años de batallas legales, el abogado confiesa que siempre se trató de "una lucha por la justicia y contra la corrupción". Asimismo, cree que su historia puede servir de inspiración a otros para que entiendan que no hay que rendirse "incluso cuando la lucha parece difícil.

