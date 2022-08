El presidente del Real Madrid responde a hinchas que le piden la contratación de Cristiano Ronaldo (VIDEO)

El futuro de Cristiano Ronaldo aún es una incógnita debido a las especulaciones sobre su intención de abandonar el Manchester United para volver a jugar la Champions League, lo que se contrapone con el deseo del conjunto inglés de retenerlo para la temporada que acaba de comenzar. En ese contexto, la afición del Real Madrid se entusiasma con la posibilidad de volver a contarlo en sus filas.

Así se lo hizo saber un pequeño grupo de simpatizantes al presidente de la 'Casa Blanca', Florentino Pérez. Los hinchas que se alojaron en el mismo hotel en el que estaba el plantel en Helsinki (Finlandia), ciudad en la que se adjudicó la Supercopa de la UEFA al vencer 2 a 0 al Eintracht Frankfurt, cruzaron al presidente y le pidieron por el retorno del portugués, quien con 450 goles es el máximo artillero de la historia del club.

"Presidente, fiche al Bicho, a Cristiano", le expresaron. "¿A quién?", respondió Pérez y ante la insistencia de los aficionados, fue tajante: "¿Otra vez? ¿Con 38 años?". Luego, se dio vuelta y siguió su camino.

La respuesta de Florentino Pérez a un aficionado que le planteó el fichaje de Cristiano Ronaldo por el #RealMadrid.🗣 “¿Otra vez? ¿Con 38 años?” (Vía @tntsportsmex) pic.twitter.com/chwKJ6eem5 — Fútbol Total (@FT_Total) August 12, 2022

En medio de las especulaciones sobre su futuro, Cristiano Ronaldo contestó a fines de julio a una publicación que aseguraba que su agente, Jorge Mendes, había trasladado a la directiva del Manchester United los deseos del jugador de abandonar el equipo, pero ante la negativa del club a finalizar el vínculo, había definido las negociaciones como "poco positivas".

"Es imposible que no hablen de mí un día. De lo contrario, la prensa no ganaría dinero. Saben que si no mienten, no pueden atraer la atención de la gente. Sigan así, algún día acertarán con alguna noticia", comentó el futbolista.

Días antes, también había contestado el posteo de un hincha del Atlético de Madrid que había afirmado que "CR7 no es bienvenido", a lo que el jugador luso respondió con cuatro emojis de una cara llorando de risa.