López Obrador sobre la ola de violencia en Ciudad Juárez: "Fue una especie de represalia"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó como un hecho inédito la oleada de violencia registrada el pasado 11 de agosto en Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó un saldo de 11 muertos.

"Es algo que no se había presentado y ojalá no se repita, porque se agredió a la población civil, inocente, como una especie de represalia. No fue solo el enfrentamiento entre dos grupos, sino que llegó el momento en que empezaron a disparar a civiles. Esto es lo más lamentable", dijo el mandatario mexicano en su conferencia matutina de este viernes.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), el conflicto inició a las 13:27 horas del jueves con un enfrentamiento entre dos bandas criminales, Los Chapos y los Los Mexicles, en el interior del Cereso estatal número 3 de Ciudad Juárez.

En Ciudad Juárez, #Chihuahua, se reportan incendios de negocios, ataques armados en tiendas de conveniencia e incluso se localizó una cabeza humana; además de que hace unas horas se registró una riña en el CERESO 3 pic.twitter.com/fvCFb20o7z — Azucena Uresti (@azucenau) August 12, 2022

La pelea dejó dos muertos y 20 internos lesionados, cuatro de ellos por arma de fuego.

Posteriormente, el grupo de Los Mexicles ordenó acciones de disturbios y agresiones contra la población civil de Ciudad Juárez, que dejaron nueve civiles asesinados, entre los que se encuentran cuatro empleados de una radiodifusora local.

El subsecretario de la SSPC, Ricardo Mejía, informó que a partir de estos hechos se produjo la detención de seis integrantes de Los Mexicles involucrados en los ataques contra la población civil.

"Se logra restablecer el control en el centro penitenciario a partir de la actuación de las fuerzas municipales, estatales y federales, pero a partir de esta situación, este grupo delictivo Los Mexicles empieza a emprender acciones de disturbio y agresiones contra la población civil en Ciudad Juárez, dando como resultado nueve personas fallecidas, que se suman a las dos que se suscitaron al interior del centro penitenciario", dijo Mejía Berdeja.

Elementos del Ejército y la Guardia Nacional intervinieron para controlar la situación. Por ello, López Obrador aprovechó para reafirmar su intención de trasladar el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de un decreto.

"Imagínense lo de anoche. ¿Qué hace la policía municipal en Juárez si no interviene el ejército para detener a los responsables de estos crímenes?", cuestionó el presidente. "Se requiere que intervenga el Ejército", reiteró.

Esta misma semana, el crimen organizado también realizó bloqueos de carreteras, incendios y ataques contra 25 tiendas en los estados de Jalisco y Guanajuato, tras un operativo del Ejército durante la reunión de altos mandos del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Tras los incidentes fueron reportados 16 detenidos en Jalisco y Guanajuato.