La leyenda de la WWE Ric Flair revela que se desmayó dos veces durante el sangriento último combate de su carrera

El luchador estadounidense Ric Flair, campeón mundial de los pesos pesados 16 veces, reveló que durante el último combate de su carrera sufrió dos desmayos que pasaron inadvertidos para el público.

"Creo que la gente no se dio cuenta de que me desmayé dos veces", dijo Flair durante el episodio del 10 de agosto de su podcast 'To Be The Man'. La leyenda de la WWE, de 73 años, citó la deshidratación como parte de la razón por la que se sintió mal y mareado durante el sangriento combate por equipos del 31 de julio en Nashville, en el que peleó junto con su yerno, Andrade El Ídolo, para enfrentarse a Jay Lethal y Jeff Jarrett.

"Bueno, lo que sucedió fue que mi regimentación para el entrenamiento fue tan estricta que mantuve mi peso. Quería que mi peso perfecto fuera como 220 libras al entrar", dijo Flair. "Así que el último día, aparte de todo el trabajo que habíamos planeado que hiciera, no me hidraté", agregó.