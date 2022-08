Messi queda excluido por primera vez desde 2006 de la lista de candidatos al Balón de Oro

The list continues with these five new 2022 #BallondOr nominees!🇨🇮 Sébastien Haller@BVB🇭🇷 Luka Modrić@realmadrid🇩🇪 Antonio Rüdiger@realmadrid🇵🇹 Cristiano Ronaldo@ManUtd🇧🇪 Kevin De Bruyne@ManCitypic.twitter.com/7jFc2H5Cxk