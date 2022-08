Descubren el que sería el exoplaneta más joven jamás observado

El disco circunestelar donde se encuentra orbita alrededor de AS 209.

Astrónomos anunciaron recientemente tener evidencia de la existencia de un mundo en formación de tan solo 1,6 millones de años. Esto lo convierte en uno de los pocos exoplanetas más jóvenes que se hayan encontrado, tal vez el más joven, según advirtieron sus descubridores en The Astrophysical Journal Letters.

Los científicos utilizaron el radiotelescopio Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), ubicado en Chile, conformado por una colección de 66 antenas, para detectar las ondas de radio que emite y que se asemeja a Júpiter por su aspecto gaseoso. El disco circunestelar de gas y polvo que aún rodea a este protoplaneta orbita alrededor de AS 209, una pequeña estrella, muy joven. La estrella está ubicada en la constelación de Ofiuco, a 395 años luz de la Tierra. El portal del Observatorio Nacional de Radioastronomía de EE.UU. afirmó este martes que el descubrimiento realizado en AS 209 es solo la tercera detección confirmada de un disco circunplanetario.

La ubicación del protoplaneta dentro del disco de materia primordial alrededor de su estrella respalda la teoría de que la mayoría de los planetas crecen en una especie de guardería. Este descubrimiento sugiere que "todos los sistemas planetarios tienen un proceso común de formación", comentó a The New York Times (NYT) Anders Johansen, astrónomo de la Universidad de Lund en Suecia, quien no estuvo involucrado en el estudio. Según Johansen, a pesar del caos del cosmos, "en realidad hay mucho orden" cuando se trata de la creación de los planetas.

Debido a que el protoplaneta está cubierto por la materia que lo está haciendo, se necesitarán más observaciones para confirmar su existencia. Al telescopio espacial James Webb se le encargará esta misión. Con su ayuda se determinará la masa del planeta recién nacido y se estudiará su química atmosférica. Myriam Benisty, astrónoma del Instituto de Planetología y Astrofísica de Grenoble, en Francia, y coautora del estudio, le dijo a NYT que este hallazgo "es como ver nuestro propio pasado".

Muchas preguntas para responder sobre nuestros orígenes

Un hecho que intriga a los astrónomos es la enorme distancia a la que se encuentra de su estrella parental, pues está más de seis veces más lejos que la distancia que separa a Neptuno del Sol. Johansen sugiere que quizás el disco de desechos que forjó la Tierra y los otros planetas era apenas más grande que la órbita de Neptuno y por eso "Neptuno es el planeta más lejano". Sin embargo, en el caso de que fuera similar al de AS 209, tampoco descarta que "nuestro sistema solar tenga un planeta más allá de Neptuno".

Jaehan Bae, astrónomo de la Universidad de Florida y autor del estudio, comentó que estas observaciones nos acercarán cada vez más a responder la pregunta fundamental: "¿De dónde venimos?".