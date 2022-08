Facebook rechazó una oferta de cooperación de Apple que habría evitado su guerra por el control de la privacidad

Apple y Meta (organización calificada en Rusia como extremista) mantienen una disputa desde el año pasado, cuando la compañía de Cupertino lanzó su sistema operativo iOS 14.5, que no permite que aplicaciones como Facebook rastreen la actividad de sus dispositivos. Sin embargo, el conflicto se habría evitado de haberse concretado un acuerdo de cooperación comercial que propuso la empresa de la manzana antes de introducir sus nuevas políticas de privacidad y que no se había dado a conocer anteriormente, asegura en un informe de The Wall Street Journal.

Fuentes cercanas al asunto, citadas por el periódico estadounidense, afirman que Apple sugirió hace unos años una serie de posibles tratos con los cuales obtendría una parte de los ingresos de la red social de Mark Zuckerberg, ya que algunos de sus ejecutivos estaban preocupados por el hecho de que los productos de Facebook, que se encuentran entre los más populares de su tienda App Store, no le generaban ingresos.

Apple propuso, entre otros, la creación de una versión de Facebook por suscripción y libre de publicidad y que el gigante electrónico recibiera una comisión de los ingresos de Facebook por la venta de las publicaciones promocionadas ('boost Post'). Así, esperaba recibir ingresos por las suscripciones realizadas a través de las herramientas integradas de la App Store y buscaba obtener el 30% de las ventas de los 'boost post', que se considerarían como compras dentro de Facebook.

Sin embargo, las dos empresas no llegaron a acuerdos sobre ninguna de las propuestas para colaborar más estrechamente. En ese entonces, Facebook estaba considerando hacer sus propios cambios relacionados con la privacidad y finalmente optó por mantener el negocio de la publicidad, en lugar de hacer cambios en sus políticas de manejo de datos, subrayan las fuentes.

De acuerdo con el rotativo, la decisión de la red social podría considerarse el origen de la disputa en curso alrededor de la privacidad que libran ambas empresas, que está poniendo en juego miles de millones de dólares en gasto publicitario y se considera la causa principal de la fuerte caída del negocio de Facebook desde el año pasado.

Solo el 37% de los usuarios estadounidenses de iPhone y iPad han optado por permitir que las empresas tecnológicas, como Facebook, Twitter y YouTube, rastreen sus datos, provocando que muchos anunciantes dirijan sus presupuestos publicitarios de iOS a Android. Esto le ha generado una pérdida de 17.800 millones de dólares a Meta en lo que va del 2022.

Las discusiones entre las dos empresas, en su mayoría entre los años 2016 y 2018, representaron esfuerzos para encontrar un terreno común. Finalmente, los dos gigantes se mantienen en posiciones contrarias. En destacadas campañas publicitarias y declaraciones públicas de sus ejecutivos, Apple defiende su compromiso con la privacidad de los usuarios, mientras Meta continúa sus esfuerzos por convencer al público de las ventajas de la publicidad en línea.

