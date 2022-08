¿Quién está detrás? Lo que se sabe de la explosión en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil que dejó cinco muertos

La madrugada del domingo 14 de agosto se registró una fuerte explosión en el barrio Cristo del Consuelo, al sur de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, que dejó cinco muertos y 17 heridos.

Además de las víctimas mortales y lesionados, ocho viviendas y dos vehículos quedaron destruidos, detalló el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias del Ecuador.

El ministro del Interior, Patricio Carrillo, informó este lunes, en entrevista con Teleamazonas, que los cinco cuerpos de los fallecidos ya fueron entregados a sus familiares, luego de realizarles las autopsias respectivas, que determinaron que ninguno perdió la vida por impacto de arma de fuego, sino producto de la onda expansiva de la explosión.

De las personas heridas, siete han recibido el alta médica y las 10 restantes permanecen hospitalizadas, dos de ellas en estado crítico.

Las hipótesis

El hecho ocurrió específicamente en la calle Décima, entre la H y la I, poco antes de las 03:00 de madrugada (hora local). Dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta, dispararon al aire y luego arrojaron un saco. Minutos después se produjo la explosión.

Carrillo atribuyó la responsabilidad de este suceso al crimen organizado y lo catalogó como "una declaración de guerra al Estado".

El ministro señaló que "hay varias líneas de investigación" en torno a este hecho. Una de las hipótesis es que el ataque estaba dirigido contra alias 'Cucaracha' y 'Junior', quienes aparentemente tienen alguna relación con la banda denominada "Los Tiguerones".

"Alias 'Cucaracha' aparentemente tenía en zozobra el lugar", manifestó el titular de la cartera del Interior.

A la banda "Los Tiguerones" la vinculan con el microtráfico de drogas y también es una de las que se disputa el control en las cárceles del país, conflicto que ha producido varias masacres en los últimos años.

Otra línea de investigación, indicó el funcionario, tiene que ver con el decomiso de cerca de 250 kilos de droga, ocurrido el pasado 12 de agosto en Chongón, Guayaquil. De acuerdo con Carrillo, estas acciones de las autoridades suelen producir este tipo de actos en "represalia".

Según el ministro, el decomiso fue un golpe en la economía de las organizaciones criminales. "Aquí lo que está en juego es una motivación netamente económica, ilegal, subterránea, que puede llevar a estos actos de enorme irracionalidad", añadió.

Sobre el material utilizado para la explosión, Carrillo descartó el uso de implementos tradicionales, aunque indicó que las pericias determinarán específicamente los productos empleados. En ese sentido, expresó su preocupación por "la capacidad que están teniendo [las bandas] para construir estos elementos de manera casera".

"Estos son aficionados que han aprendido desde las ciencias, desde la química; lo que se utiliza son elementos caseros, entre esos acetona y otros [...] No es el uso de lo tradicional de dinamita, no es el uso tradicional de pentolita, no es el uso de C4, que no está de libre acceso. Este es un mecanismo que se puede adquirir comercialmente en cualquier lugar y lo van construyendo", explicó.

Recompensa y detenidos

La tarde del domingo, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, calificó los hechos como "actos terroristas" y declaró estado de excepción en Guayaquil.

"Se dispondrá de toda la fuerza pública para restablecer el control de la ciudad. No permitiremos que el crimen organizado pretenda manejar al país", dijo el mandatario.

Carrillo anunció una recompensa de hasta 10.000 dólares para quien proporcione información que conduzca a la captura de los responsables de la explosión. La ciudadanía puede informar al 1-800 DELITO (335486), detalló el Ministerio del Interior.

Este lunes, el titular de esa cartera de Estado informó que ya fueron detenidas cinco personas en Guayaquil por su presunta participación en este ataque con explosivos, durante 11 allanamientos realizados en la urbe.

"Estos cinco aprehendidos fueron encontrados con armas de fuego, con muchos de los elementos que se podrían utilizar para estos actos de terrorismo", así como drogas y una motocicleta de características similares a la que se usó para cometer el delito, detalló Carrillo.