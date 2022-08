La ONU estaría bloqueando el viaje de la OIEA a Ucrania que demostraría la responsabilidad de Kiev en los ataques a la planta nuclear de Zaporozhie

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estaría bloqueando el viaje del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a la central nuclear de Zaporozhie que sufrió varios ataques por parte de las fuerzas ucranianas. Así lo declaró a RT el miembro del consejo principal de la Administración Militar-Cívica de la provincia, Vladímir Rógov.

La situación, según el funcionario, se debe a que la inspección de la OIEA tendría que admitir de dónde provienen los ataques. "Es evidente porque todo está documentado. Y no solo eso: los misiles guiados estadounidenses, los cohetes se sabe a quién se suministran. Obviamente no a Rusia, sino al régimen de Zelenski", afirmó Rógov. No obstante, destacó que el propio organismo "sigue expresando su deseo" de visitarlos y "ver lo que ha ocurrido y lo que ocurre en la central".

Por su parte, el representante permanente de Rusia ante las Organizaciones Internacionales en Viena, Mijaíl Uliánov, indicó en sus declaraciones a Rossiya 24, citadas por TASS, que las condiciones planteadas por Ucrania y varios países occidentales para organizar una misión de la OIEA a la central nuclear más grande en Europa podrían resultar "inviables".

"Creo que la misión de la OIEA a la central nuclear de Zaporozhie se llevará a cabo en un futuro próximo. No es un proceso fácil, sobre todo teniendo en cuenta que Ucrania y sus patrocinadores occidentales pusieron una serie de condiciones previas que al final pueden resultar inviables", sostuvo Uliánov.

La situación en la central nuclear se viene agravando desde el pasado viernes 5 de agosto, cuando las autoridades de la ciudad de Energodar denunciaron varios ataques contra la planta, que los atribuyeron a las fuerzas ucranianas.

El director de la OIEA, Rafael Grossi, declaró al día siguiente que la institución estaba "extremadamente preocupada" por las acciones cerca de la central y al mismo tiempo advirtió que el riesgo de una posible catástrofe nuclear es "muy real" . No obstante, las fuerzas ucranianas volvieron a lanzar el pasado jueves varios ataques contra la planta nuclear.

Ante ello, Rusia solicitó convocar una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la situación, durante la cual Grossi propuso desplegar una misión de expertos para inspeccionar la instalación. Además, instó a las autoridades rusas y ucranianas a cooperar para que los expertos de la organización tengan acceso a la central.

El domingo, la Delegación de la UE ante las Organizaciones Internacionales en Viena publicó en su página web una declaración conjunta, suscrita por 42 naciones, incluidos EE.UU., los países de la UE y el Reino Unido, entre otros, en la que pidieron a Rusia que retire inmediatamente sus fuerzas militares de la central y de toda Ucrania "para que el operador y las autoridades ucranianas puedan reanudar sus responsabilidades soberanas dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas de Ucrania y el personal operativo legítimo pueda realizar sus tareas sin interferencias externas, amenazas o condiciones de trabajo inaceptablemente duras".