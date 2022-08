López Obrador anuncia un nuevo plan de rescate para los 10 mineros atrapados en Coahuila

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este lunes que se reforzará el plan de ingreso en la mina El Pinabete de Sabinas (Coahuila), luego de que se acumulase más agua y se suspendiera la operación para rescatar a los 10 mineros atrapados desde el 3 de agosto.

"Tenemos que continuar con el rescate de los mineros", dijo López Obrador durante su habitual conferencia matutina. Aunque las labores van en marcha, el mandatario detalló que la mina colapsó aún más, debido a que se incrementaron los niveles de agua en El Pinabete.

"He dado instrucciones para que se refuerce todo el plan de rescate", apuntó el mandatario. "No nos vamos a despegar, no vamos a dejar de trabajar para rescatar a los mineros", reiteró.

Detalles del siniestro y plan de rescate

Por su parte, la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez, detalló que las labores de rescate se complicaron porque en la mina vecina de Conchas Norte, que dejó de operar por una inundación desde 1996, se liberó una cantidad importante de agua que terminó por filtrarse a la de El Pinabete.

El día de hoy la Coordinadora Nacional de #ProtecciónCivil, @laualzua, en la #ConferenciaPresidente informó que continúan los trabajos coordinados en la #mina El Pinabete, #SabinasCoahuila, llevando a cabo las siguientes estrategias: pic.twitter.com/G4PE1408yr — Protección Civil México (@CNPC_MX) August 15, 2022

"Están ingresando 2.000 litros de agua por segundo desde la mina Conchas Norte a El Pinabete", dijo Velázquez, agregando que los buzos se preparaban a entrar al pozo 2 de la mina colapsada con 10 obreros al interior, pero las labores de rescate tuvieron que ser detenidas por el "ingreso súbito de agua".

De momento, Velázquez informó que continuarán los trabajos de extracción de agua en Pinabete con las 14 bombas instaladas en los pozos, que tienen la capacidad de sacar 371 litros por segundo.

Asimismo, el plan contempla realizar la perforación de 20 nuevos barrenos de seis pulgadas, a una profundidad de 60 metros, en las galerías de Conchas Norte; e inyectar cemento a través de las perforaciones en las galerías de la plancha de carbón "para su sellado".