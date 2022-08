Scholz afirma que Alemania no apoyará la prohibición de visas para los rusos propuesta por algunos países de la UE

Los Gobiernos de naciones como Finlandia, Dinamarca o las bálticas argumentan que a los ciudadanos de Rusia no se les deberían permitir disfrutar de sus vacaciones en Europa.

El canciller de Alemania, Olaf Scholz, ha adelantado que Berlín no respaldará la iniciativa de varios países miembros de la Unión Europea, que han propuesto restringir en todo el bloque comunitario la emisión de visas de turista a los ciudadanos rusos, informa AP.

Finlandia y Dinamarca quieren que la UE tome una decisión conjunta y restrinja la emisión de visados Schengen a los turistas de Rusia, debido a su operación militar en Ucrania. Por su parte, los países bálticos (Estonia, Letonia y Lituania) ya han dejado de emitir las visas y se encuentran entre los defensores más activos por una prohibición en todo el bloque comunitario.

Las naciones que respaldan tal iniciativa argumentan que a los rusos no se les deberían permitir disfrutar de sus vacaciones en Europa.

"Esta no es la guerra del pueblo ruso", dijo Scholz este lunes en una conferencia de prensa luego de una reunión con los líderes de los cinco países nórdicos, celebrada en la capital de Noruega, Oslo. Agregó que "hay muchas personas que huyen de Rusia porque no están de acuerdo con el régimen ruso", y señaló que la UE no debería hacerles la vida más difícil a esas personas cerrándoles la frontera.

"No es blanco o negro, hay tonos de gris"

Por el contrario, la primera ministra finlandesa, Sanna Marin, que también estuvo presente en esa reunión y que apoya la prohibición, dijo que se trata de un tema que se debe discutir porque "no es una cuestión de blanco o negro, hay tonos de gris".

Si bien la Unión Europea cerró completamente su espacio aéreo para Rusia a finales de febrero, los rusos aún pueden viajar por tierra a los países vecinos del bloque comunitario. Se espera que el tema de los visados para los ciudadanos rusos se plantee en una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la UE el próximo 31 de agosto.