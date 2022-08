Bloomberg: JPMorgan y Bank of America entre los bancos que reanudarán el comercio de bonos rusos

Los bancos estadounidenses JPMorgan Chase y Bank of America figuran entre varios bancos que se han ofrecido a facilitar las operaciones con deuda rusa en nombre de los clientes, dando así la oportunidad a los inversores de deshacerse de dichos activos, informó el lunes Bloomberg citando a personas familiarizadas con el asunto.

La mayoría de las instituciones financieras estadounidenses se habían retirado de esta negociación en junio, después de que el Departamento de Tesoro prohibió comprar valores rusos en el mercado secundario. No obstante, aclaró posteriormente que reducir sus posiciones no constituye una violación de las sanciones impuestas por Washington contra Moscú por su operativo en Ucrania.

Según reportó la semana pasada el medio, Barclays Plc y Jefferies Financial Group Inc. también han hecho ofertas a inversionistas. Reuters, por su parte, comunicó que Citigroup Inc. y Deutsche Bank AG estaban participando activamente en el mercado de bonos estatales y corporativos rusos.