"Dijeron que podían detenerla en cualquier momento": periodista alemana relata que su posición sobre Donbass provocó que su madre fuera amenazada

La periodista alemana Alina Lipp asegura que por causa de su posición sobre el Donbass, las cuentas bancarias de toda su familia en Alemania han sido bloqueadas.

La madre de la reportera tuvo que huir a Rusia desde Alemania, después de que las autoridades del país europeo le cerraran la cuenta bancaria. "Un día no pudo pagar con su tarjeta, ni sacar dinero", relató Lipp. El personal del banco no le ofreció ningún tipo de ayuda tras explicar que no podían decir lo que había pasado. Por lo que, según Lipp, quedó claro que estas acciones estaban relacionadas con la periodista.

Además, la madre de la reportera fue amenazada. "Le dijeron que podían detenerla en cualquier momento", contó la joven. Un poco antes del incidente, Alina también perdió al acceso a su dinero en el banco al igual que su padre.

Lipp, quien trabaja como periodista independiente y cubría los eventos desde Donetsk, se opone al envío de armas por parte de Occidente y denunció que Ucrania utiliza el armamento enviado para asesinar a civiles en la región de Donbass.