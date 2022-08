"No discutas con él": un exempleado de Tesla revela cómo se comporta Musk con su personal

El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, es un jefe centrado en sus obligaciones que rara vez se socializa con el personal de la empresa y despide a aquellos que no se alinean con sus estrategias, según reveló un exempleado del fabricante de coches eléctricos.

En una entrevista publicada recientemente en el canal The Iced Coffee Hour de YouTube, Carl Medlock, un exgerente de Tesla, detalló su experiencia trabajando con el multimillonario. "No discutas con él", resumió. "Cuando Elon se pone de pie al final de una reunión y dice: 'Esta es la dirección en la que vamos a ir', te levantas de tu silla y es mejor que vayas en esa dirección. Porque él no es de los que responde a la gente, simplemente te despedirá", agregó.

Medlock detalló que Musk fue una de las pocas personas que le entrevistaron para formar parte del personal de Tesla. "Él es un buen tipo. Es increíblemente inteligente, por lo que es intimidante en ese sentido, pero si lo miras en función de sus hijos [es diferente]. Ama a sus hijos, a su familia, es un buen padre y es fácil comunicarse con él. Tuvimos una conversación y conseguí el trabajo", continuó.

Una persona "muy disciplinada"

El exgerente comentó que en el lugar de trabajo su jefe "no era sociable en absoluto" y rara vez interactuaba con sus subordinados, a menos que necesitara abordar un problema urgente. Agregó que Musk fue "muy disciplinado" en la administración de Tesla durante sus primeros años.

Asimismo, Medlock señaló que en ocasiones vio al magnate durmiendo en la oficina cuando no se iba a casa. "Una vez lo vi dormir en un escritorio. Borré la foto. Debería haberme quedado con la fotografía, pero la eliminé por respeto. Capté la imagen y pensé: 'Dios mío, te van a despedir por esto'", relató.

El exempleado de Tesla también elogió la capacidad de Musk para evaluar y contratar talento humano, aunque puntualizó que rápidamente muestra la puerta de salida a aquellos con quienes no está conforme. "Si Elon te está microgestionando, eso probablemente significa que te está mostrando la salida, porque él contrata a buenas personas y les permite hacer lo suyo. Es inteligente, pero también sabe cómo contratar a gente inteligente", concluyó Medlock.