Alemania afirma que sus reservas de gas alcanzarían para menos de tres meses si se corta el suministro ruso

Aún sin problemas de suministro, el Gobierno alemán podría no alcanzar su objetivo de abastecer los almacenes de gas en un 95 % para noviembre, según Klaus Mueller.

Las reservas de gas de Alemania no alcanzarían a cubrir la demanda de tres meses en caso de que se produzca un corte total del suministro desde Rusia, incluso si el nivel de almacenamiento alcanza el 95 % en noviembre, afirmó este martes Klaus Mueller, jefe de la Agencia Federal de Redes alemana, la oficina que regula los mercados de electricidad, gas, telecomunicaciones, correos y ferrocarriles, en una entrevista con Bloomberg.

Según el alto funcionario, aún en el caso de que los almacenes de gas estuvieran a un 95 % de su capacidad en noviembre, solo llegarían a cubrir unos dos meses y medio de la demanda para la calefacción, industria y electricidad. Las reservas, actualmente, se encuentran al 77 %, alcanzando este nivel dos semanas antes de lo previsto, agregó.

"Somos un poco más rápidos de lo que éramos en almacenamiento, pero no es una señal de que podamos relajarnos", destacó Mueller, quien precisó que "debe entenderse como un empuje".

Sin embargo, el jefe de la Agencia Federal de Redes reconoció que, aún sin problemas de suministro, el país podría no alcanzar su objetivo de abastecimiento para la fecha establecida. "No puedo prometerles que todas las instalaciones de aprovisionamiento de Alemania estén al 95 % en noviembre, incluso en buenas condiciones de oferta y demanda", subrayó el alto funcionario, detallando que "en el mejor de los casos, las tres cuartas partes [de los almacenes] cumplirán el objetivo". "Todavía no sabemos cómo se desarrollará la crisis", concluyó.

Crisis energética en Europa

Actualmente, la Unión Europea se enfrenta a una crisis energética que comenzó luego de la implementación de sanciones contra Rusia y que provoca un importante daño a su economía. Recientemente, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, advirtió que su país, en el futuro, podría enfrentarse a más interrupciones de suministro de gas, por lo que la población debe prepararse para ahorrar energía.

Este lunes, el operador del mercado alemán Trading Hub Europe informó que los hogares y las empresas en el país pagarán 24,19 euros (24,62 dólares) adicionales por megavatio hora. Con este aumento, los importadores de gas podrán compensar el 90 % de los costos derivados de la compra a otros proveedores tras la restricción del suministro por parte de Rusia.

The Wall Street Journal reportó este martes, citando fuentes familiarizadas con el tema, que Berlín, frente a una potencial escasez de energía para el próximo invierno, planea posponer el cierre de sus tres últimas centrales nucleares.

Según los informantes, el Gobierno considera que dos condiciones clave permiten prolongar temporalmente la vida de estas centrales: Alemania se enfrenta a una probable falta de gas y los reactores pueden seguir funcionando sin afectar su seguridad.

Mientras, crece la preocupación porque muchos ciudadanos no podrán pagar el consumo de calefacción debido al drástico incremento de los precios. En este contexto, la Asociación Alemana de Inquilinos instó al Gobierno federal a tomar medidas y solicitó una reforma integral del subsidio a la vivienda: el objetivo es elevar a 5.000 euros (5.088 dólares) el límite de mensual de ingresos netos familiares para acceder al beneficio.