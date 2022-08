"Esto es hacer harakiri": el jefe del Comité de Energía del Bundestag critica "los graves errores" de las sanciones contra Rusia

Las sanciones energéticas impuestas por la Unión Europea contra Rusia resultaron ser un "grave error", y han afectado principalmente a la población e industria de Alemania, criticó el jefe del Comité sobre Energía y Protección del Clima del Bundestag (Parlamento alemán), Klaus Ernst, en un artículo suyo publicado en el diario Berliner Zeitung.

Los "frenéticos esfuerzos" del Gobierno alemán para reemplazar a corto plazo el petróleo y gas rusos con suministros de otros países "han fracasado". Ernst considera que esos movimientos, en el mejor de los casos, darían los primeros resultados en 2024. Además, el diputado critica la decisión de Berlín de cortar el abastecimiento de crudo ruso hacia la refinería ubicada en la ciudad alemana de Schwedt, que trabaja solo con petróleo procedente del país euroasiático.

"Todavía no hay una alternativa real a la vista" y estas políticas pueden afectar no solo a los trabajadores de la refinería, sino que también amenazaría el suministro de energía en Alemania oriental, advirtió el autor del artículo. "Una gran recesión es inminente" debido al "error" cometido con las sanciones antirrusas, agregó.

'Harakiri' alemán

Para Klaus Ernst es correcto expandir las energías renovables y diversificar las fuentes de importaciones de hidrocarburos. "Pero poner en peligro el suministro energético de la economía más grande de Europa es hacer 'harakiri' [el ritual de suicidio japonés por desentrañamiento], afecta a los ciudadanos y la industria, y no ayuda en nada a Ucrania", condenó.

Además, recordó que la alta inflación en la economía alemana "se debe principalmente al aumento de los precios de la energía". "Ya ahora, no solo las personas de bajos ingresos temen mirar la factura cuando acuden a la gasolinera o supermercado. Aún no han visto las cuentas reales que las empresas de servicios públicos les entregarán a finales de año. Los llamados del Gobierno a la austeridad son puro cinismo. Muchos no tienen otra opción", denunció.

Por otro lado, el diputado asegura que los debates sobre la prolongación del funcionamiento de las centrales nucleares y la reactivación de centrales eléctricas a base de carbón no son una solución a la crisis energética, y "ponen en duda" los objetivos medioambientales de Alemania. Sin embargo, estas decisiones parecen ser "aceptables" para los políticos de la Alianza 90/Los Verdes, que forma parte de la coalición gobernante, criticó.

Es "sorprendente" la postura de Rusia

"Es políticamente estúpido romper los acuerdos con Rusia a través de nuestras propias sanciones y esperar que Moscú cumpla con sus obligaciones", afirmó Ernst, señalando que es "bastante sorprendente" que el país euroasiático siga cumpliendo con su parte pese a la hostilidad de Berlín.

"Necesitaremos combustibles fósiles a precios razonables durante mucho tiempo. Un acuerdo con Rusia podría estabilizar rápidamente el suministro de hidrocarburos y aumentar el suministro, lo que por su parte, provocaría la caída de los precios", valoró. Estas condiciones evitarían un "posible otoño cálido y un invierno frío", enfatizó, instando al Gobierno de su país a sentarse a la mesa de negociaciones con Moscú así como también pidió acabar con el "tabú" de que el gasoducto Nord Stream 2 profundizaría la dependencia de Alemania al gas ruso.