La desigualdad disminuye en México aunque no hay crecimiento económico

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó la mañana del miércoles que en lo que va de su Administración (inició el 1 de diciembre de 2018) se han distribuido mejor la riqueza y los ingresos, principalmente de las familias más pobres.

"En el tiempo que llevamos, aún con la pandemia y con la crisis económica, hay en estos cuatro años menos desigualdad y eso que no ha habido crecimiento económico", dijo López Obrador en su habitual conferencia de prensa.

En lo que va del 2022, el crecimiento del PIB del primer trimestre de México fue del 1,8 % y del 1,9 % en el segundo trimestre (en comparación con el mismo período del 2021), según datos oficiales citados por la organización 'México cómo vamos'. En tanto, para el primer semestre del año, la inflación fue de alrededor del 7 %, en su comparativa anual.

De acuerdo con el mandatario, pese a la falta de crecimiento, actualmente "es mejor la distribución de la riqueza y, en especial, la distribución del ingreso".

En ese sentido, López Obrador mencionó que la distribución "le llega a los de abajo", y que "se ha reducido la brecha" entre los que más tienen y los que menos.

"Vi una encuesta de ingresos en hogares y, a pesar de la pandemia, los más pobres no perdieron ingreso. Hubo una pérdida de ingresos en general, pero los más pobres, no. No quiere decir que hayan aumentado mucho sus ingresos, pero no perdieron, y aumentaron, poco", agregó.

Razones de la distribución equitativa

El presidente mexicano hizo mención a la mayor distribución equitativa porque en su Gobierno se ha registrado un aumento al salario; se reparten las utilidades; por la implementación de su política social, agrupada en los Programas para el Bienestar; y por el envío de remesas, que en el primer semestre del 2022 alcanzó una cifra récord, con un valor de 27.565 millones de dólares.