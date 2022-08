"Podemos vivir sin Coca-Cola": El embajador ruso en EE.UU. asegura que Moscú solo necesita que se reconozcan sus intereses nacionales

El embajador de Rusia en EE.UU., Anatoli Antónov, ha reflexionado sobre las relaciones entre el Kremlin y la Casa Blanca en una entrevista concedida al canal de televisión ruso Rossiya 24. El jefe de la diplomacia rusa en Washington abordó temas relacionados con el ámbito energético y la seguridad nuclear, así como los intentos de Washington de sofocar a la economía rusa y aislar al país del resto del mundo, entre otras cuestiones.

En la entrevista, Antónov quizo destacar la disposición de Rusia a mantener un diálogo con el país norteamericano, a pesar de que Occidente se esfuerza constantemente por dejar a Moscú sin el apoyo de otras naciones.

"[EE.UU.] no piensa detenerse y hace todo lo posible para formar un frente de aliados y de gobiernos que, por algunas razones, se obligan a sí mismos a ceder ante EE.UU.", afirma el embajador. "La presión crece en todas las direcciones: la Casa Blanca dirige a sus enviados a países asiáticos, africanos y latinoamericanos con el objetivo de convencer a las autoridades de que cesen su cooperación con Rusia", explica.

No habrá vencedores en una guerra nuclear

Antónov también recordó que el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas firmado entre Rusia y EE.UU. expira en 2026, por lo que las dos potencias nucleares deben llevar a cabo negociaciones sobre una base de igualdad para decidir sobre el futuro de este pacto, esencial para la paz mundial.

"Hoy en día, el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas es el patrón oro del control de armamento que debemos mantener", recalca el alto diplomático. "Me gustaría recordar las palabras de Vladímir Putin y Joe Biden pronunciadas en Ginebra: nunca debería iniciarse una guerra nuclear, no puede haber vencedores en semejante conflicto", citó Antónov a los presidentes ruso y estadounidense.

El embajador subraya que sus colegas en Moscú afirman estar dispuestos a mantener negociaciones directas sobre el Tratado y que solo "hace falta aclarar si Washington tiene la misma voluntad".

"El objetivo es privar a Rusia de ingresos"

En relación a las sanciones que Washington ha ido introduciendo contra los combustibles rusos, el alto diplomático sostiene que al "dividir los mercados energéticos en buenos y malos", la Casa Blanca desestabiliza el sector, hace subir los precios y contribuye al aumento de la inflación.

"El objetivo es privar a Rusia de ingresos. No suministraremos recursos a precios no rentables y con pérdidas", asegura Antónov, no sin advertir que, como resultado de estas políticas de EE.UU. y de sus aliados que buscan limitar el precio del petróleo ruso, se producirá una redistribución de los flujos de mercancías "no a favor de los países occidentales".

"No suplicaremos a nadie"

El alto diplomático señaló que el Kremlin no exige nada imposible al Gobierno estadounidense y que se conforma con que se respeten sus intereses nacionales. En este contexto, Antónov insinuó que la retirada de una serie de marcas occidentales del mercado ruso no puede influir en las decisiones que tome el Kremlin.

"En general, no necesitamos mucho de Estados Unidos. Necesitamos que reconozca nuestros intereses nacionales, que nos respete y que esté dispuesto a dialogar con nosotros en condiciones de igualdad y respeto mutuo", manifestó el diplomático ruso. "No suplicaremos a nadie. Por supuesto, podemos vivir sin Coca-Cola, nuestros refrescos son mucho más sabrosos", señaló Antónov.