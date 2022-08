Una de las supuestas víctimas de Benjamin Mendy revela que la amenazó con secuestrarla

Durante el juicio por violación contra el futbolista francés del Manchester City Benjamin Mendy en el Reino Unido, la corte escuchó este miércoles la grabación de una entrevista policial a una de las siete supuestas víctimas, quien asegura que el deportista le había dicho que la secuestraría.

En octubre de 2018, la mujer de 32 años y cuya identidad no ha sido revelada, pasó una noche con uno de los amigos de Mendy en la mansión de este, ubicada en el condado inglés de Cheshire. La demandante relató que al día siguiente el futbolista ingresó semidesnudo al baño, donde ella estaba duchándose, detalla Sky News.

La mujer, la primera de las siete supuestas víctimas en declarar contra el deportista, asegura que logró envolverse en una toalla y pidió al jugador del City que saliera, pero él le arrebató la toalla y tras varios forcejeos la llevó a la cama, haciendo caso omiso a las peticiones de que se detuviera.

"Te voy a secuestrar"

En la entrevista, ella dijo que pretendía gritar pidiendo auxilio, pero que no lo hizo porque pensó que no tendría sentido, puesto que se encontraba en la casa del futbolista. "No estaba en un lugar familiar para mí, estaba en un territorio diferente, en el suyo. Él estaba rodeado de todos sus amigos", contó.

La demandante conoció a Benjamin Mendy en un club nocturno de la ciudad española de Barcelona un año antes de que ocurriera el supuesto incidente. La mujer confesó que ella se había interesado mucho más por un amigo del futbolista y esa persona fue quien la invitó a Mánchester. Durante una fiesta en la mansión del francés, este se acercó a la mujer y le dijo: "Cuando no esté mirando [mi amigo], te voy a secuestrar'". En aquel momento ella creyó que solo se trataba de una broma.

Cargos de violación y agresión sexual

Mendy niega ocho cargos de violación, uno de intento de violación y un cargo de agresión sexual. Los supuestos crímenes contra siete mujeres ocurrieron entre octubre de 2018 y agosto de 2021 en su casa. El futbolista de 28 años de edad, campeón del mundo con la selección francesa en el Mundial de Rusia 2018, fue apartado del Manchester City en agosto del año pasado luego de que la Policía presentara las denuncias.

Esta semana, el fiscal de la causa presentó un duro informe sobre los presuntos crímenes, en el que calificó a Benjamin Mendy como un "depredador dispuesto a cometer abusos sexuales graves" sobre víctimas jóvenes "vulnerables, aterrorizadas y aisladas".

El segundo acusado en este caso es Louis Saha Matturie, un amigo y ayudante de Mendy. La Fiscalía asegura que una de las funciones de Matturie consistía en "encontrar mujeres jóvenes y crear situaciones" en las que "pudieran ser violadas y agredidas sexualmente". El segundo acusado también niega todos los cargos en su contra.