"Cuando escuché que sobrevivió, me sorprendió": El atacante del escritor Salman Rushdie habla desde la cárcel

"No me gusta. No me gusta mucho. Es alguien que atacó al islam, atacó sus creencias", señaló Hadi Matar al comentar sobre el autor.

El hombre acusado de apuñalar el viernes pasado al escritor británico-estadounidense de origen indio Salman Rushdie en Nueva York (EE.UU.) admitió que no creía que el autor sobreviviera al ataque y elogió al ayatolá Jomeiní de Irán en una entrevista exclusiva con The New York Post.

"Cuando escuché que sobrevivió, me sorprendió, supongo", dijo Hadi Matar durante la entrevista en video desde la prisión en la que se encuentra.

El joven de 24 años, del estado de Nueva Jersey, aseguró que decidió ir a ver al escritor en el Instituto Chautauqua después de ver un tuit pasado que anunciaba la visita de Rushdie.

"No me gusta la persona. No creo que sea una muy buena persona", expresó el atacante sobre el autor. "No me gusta. No me gusta mucho. Es alguien que atacó al islam, atacó sus creencias", agregó.

Sin embargo, citando una advertencia de su abogado, no dijo si se inspiró en la fetua del difunto ayatolá Ruhollah Jomeiní —a quien considera "una gran persona"—, en la que pidió la muerte de Rushdie en 1989 por su libro 'Los versos satánicos'.

En referencia a la controvertida novela, Matar admitió que no leyó el texto completo."Leí un par de páginas. No lo leí de principio a fin", señaló.

Además, Matar negó haber estado en contacto con la Guardia Revolucionaria de Irán y sugirió que actuó solo.

Según el medio estadounidense, el acusado miraba hacia abajo y hablaba en un tono monótono durante la entrevista de aproximadamente 15 minutos, en la que describió cómo tomó un autobús de Nueva Jersey a Buffalo un día antes del ataque y luego tomó un taxi a Chautauqua.

"Estaba dando muchas vueltas. Sin hacer nada en particular, solo caminar", relató, confesando que permaneció en exteriores todo el tiempo, incluso durmió en el césped afuera de la institución el jueves por la noche.

Matar, que se declaró inocente de los cargos de intento de asesinato a través de su abogado en una audiencia el sábado, comentó que vio "muchas conferencias" del autor en YouTube. "No me gusta la gente que es así de falsa", añadió.

El atacante nació en EE.UU. pero también tiene ciudadanía libanesa, por el origen de sus padres. Su madre dijo en una entrevista con The Daily Mail que Matar regresó cambiado después de visitar el Líbano para ver a su padre en 2018. Después de eso, comentó que se puso de mal humor y se alejó de su familia.

Está previsto que el acusado comparezca en una audiencia preliminar el viernes.

El ataque a Rushdie

Salman Rushdie, de 75 años, fue atacado el 12 de agosto mientras se preparaba para dar una conferencia sobre la libertad artística en la Institución Chautauqua, cuando un hombre irrumpió en el escenario y lo apuñaló al menos 10 veces en el cuello y el abdomen.

Su libro 'Los versos satánicos', publicado en 1988, provocó una gran polémica en el mundo musulmán, debido a la supuesta irreverencia con que se trata a la figura del profeta Mahoma y fue tachado de blasfemo. La obra fue prohibida en Irán y, un año después de su lanzamiento, el ayatolá Ruhollah Jomeiní, el entonces líder religioso de la República Islámica, leyó un edicto religioso, o fetua, instando a la ejecución del escritor.