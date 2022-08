"No he consumido drogas": un video viral de la primera ministra de Finlandia en una fiesta causa polémica

Un video en el que aparece la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, en una fiesta se viralizó en redes sociales y creó polémica en el país escandinavo, informan medios locales.

En las imágenes, que se desconoce cuándo y dónde fueran filmadas, se puede ver a la mandataria bailando en compañía de amigos, entre los que destacan varias figuras públicas finlandesas, como la cantante Alma y su hermana Anna, la fotógrafa Janita Autio, la presentadora Tinni Wikström, la presentadora de radio Karoliina Tuominen, la estilista Vesa Silver o la diputada Ilmari Nurminen.

Este jueves, antes de una reunión del Partido Socialdemócrata finlandés, Marin afirmó que en esa fiesta no hizo nada ilegal y no tomó ninguna droga, únicamente alcohol, reporta la cadena de televisión finlandés Yle. "No tengo nada que ocultar. No he consumido drogas, así que no es un problema hacerme pruebas", declaró.

"Quiero mostrar que la gente común con vidas comunes trabajan en estos puestos. Tengo una vida familiar, tengo un trabajo y tengo tiempo libre que paso con mis amigos. Más o menos lo mismo que mucha gente de mi edad", agregó.

El comportamiento mostrado por Marin en las imágenes, poco usual para una dirigente política, desató críticas entre la ciudadanía y los usuarios de las redes sociales del país. Aleksi Valavuori, presentador de un programa de entrevistas deportivo, describió en su cuenta de Twitter a la mandataria como la "primera ministra más incompetente que hemos tenido". "Por favor, coge tu chaqueta de cuero y dimite. Gracias", añadió.

"Finlandia sufre de precios récord de electricidad, escasez de especialistas en atención médica y cuidado de ancianos, y así es como nuestra primera ministra pasa su tiempo", señaló otro internauta.

También hubo voces de apoyo a la política en redes sociales. Un usuario escribió que Marin "demuestra que cuando trabajas duro, te diviertes mucho". Según otro internauta, todo el mundo tiene su vida privada, incluso los mandatarios. "Es triste que personas que no saben nada de su vida ni de su trabajo comenten que ella sola debería hacer todo el trabajo de 200 diputados, ministros y todos los funcionarios", afirmó.

Sanna Marin fue anteriormente objeto de críticas por supuestamente asistir a demasiados festivales de música y desatender supuestamente las labores de gobierno. En diciembre de 2021, protagonizó un escándalo después de que se conociera que había pasado una noche en un club a pesar de estar infectada con covid-19.

Elon Musk, el director ejecutivo de Tesla, reaccionó al último episodio de Marin con un tuit humorístico. El magnate compartió un meme con una foto de dos jóvenes hablando en un club nocturno: "¿A qué te dedicas?", pregunta un chico a una chica, a lo que esta responde que es la primera ministra de Finlandia.

La publicación fue compartida 15.000 veces y recibió más de 250.000 'likes'.