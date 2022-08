"No nos dejen solos": Bloqueos y protestas en Colombia contra una transnacional señalada por la desaparición de dos mineros

Desde hace una semana, la incertidumbre se ha apoderado de una comunidad de un municipio colombiano, sin que aún se sepa con certeza qué ocurre allí. Las vías permanecieron bloqueadas durante varios días en protesta contra una transnacional minera a la que señalan como responsable de la desaparición de dos mineros que estarían sepultados bajo el lodo.

A pesar de que varias autoridades, incluida la recién posicionada ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, y la senadora Isabel Cristina Zulueta se trasladaron al municipio de Buriticá, en la subregión Occidente de Antioquia, las acciones de rescate para dar con los supuestos mineros desaparecidos arrancaron apenas el pasado miércoles, en medio de una fuerte presión popular.

#Antioquia | Reabren el paso en la vía hacia Urabá: los manifestantes llegaron a un acuerdo con la ministra de Minas, Irene Vélez, para reabrir el corredor nacional, aunque siguen las protestas y los bloqueos en el ingreso a Buriticá. Amplíe la noticia ➡️ https://t.co/Z19czxTdC9pic.twitter.com/Q1lnEEkGFZ — El Colombiano (@elcolombiano) August 16, 2022

Según un video que circula en las redes, todo habría comenzado el pasado jueves, 11 de agosto. En la grabación se observa a un hombre que trata de impedir la entrada de lodo por un agujero de una mina, mientras que una voz dice que hay gente atrapada en su interior y que necesitan ayuda.

¿Qué ocurre?

Los mineros artesanales apuntan a la multinacional china Zijin Continental Gold, que opera en Buriticá la mina subterránea de oro de más importante de Colombia. La responsabilizan de vaciar cemento líquido por los resquicio de los socavones para impedir que trabajen en esa área de manera informal.

Por su parte, el senador del partido Comunes, Omar Restrepo, escribió en un trino que la población denuncia que la transnacional habría vertido a presión con motobombas por los túneles que hacen los mineros artesanales "residuos del lavado del oro" que se componen de cianuro y cemento. "Esto es un delito y se llama tentativa de homicidio", afirmó.

En un video que compartió se puede ver cómo un sustancia de color gris corre por el suelo del socavón.

La población denuncia que están usando motobombas para verter el líquido. Le exigimos a la @alcaldBuritica que de ponga al frente del grave hecho y que su alcalde Luis Hernando Graciano sea responsable de quienes lo eligieron. pic.twitter.com/KZm6skhGVF — Omar Restrepo (Voz campesina en el Congreso) (@Omar_Comunes) August 12, 2022

En medio de estas acusaciones, unas doscientas personas bloquean desde el pasado viernes la principal vía de acceso a Buriticá para alertar sobre esta supuesta acción de la transnacional, que inició operaciones en esa zona en 2020 y que, según su página web, tiene una capacidad de extracción con maquinaria de 2.500 toneladas de material al día y es capaz de producir hasta 240.000 onzas de oro anuales.

Aunque la Agencia Nacional de Minería no ha publicado en sus redes información sobre este hecho, tanto la ministra de Minas y Energía, la senadora Zuleta y las autoridades locales han abordado el tema desde la perspectiva de las acciones para hallar a los dos supuestos desaparecidos y garantizar la normalización de las actividades en ese municipio.

En Antioquia, concluyó el puesto de mando unificado que lideró la Ministra @IreneVelezT y el Gobernador @anibalgaviria, en el que se revisó la situación que se presenta en Buriticá. Unidos, dialogando y trabajando en equipo, garantizaremos una solución integral para la comunidad https://t.co/MyAUxTjxcRpic.twitter.com/16Zavoytms — Minenergía (@MinEnergiaCo) August 15, 2022

El testimonio de un minero

En una grabación subida a la cuenta de Twitter de Zuleta, uno de los mineros informó que el pasado 15 de agosto un grupo de trabajadores de una mina se encontraba en labores de remoción de lodo para dar con dos compañeros sepultados. "Dos de ellos tenemos la certeza de que están muertos", dice la voz del minero, que no muestra su rostro.

Posteriormente, el trabajador pidió a los medios de comunicación que atiendan el llamado y responsabilizó a la compañía de verter la sustancia cuya composición aún se desconoce. "Nos están matando vivos, sepultados bajo la tierra, con la estrategia de sacarnos de los trabajaderos".

"Queremos pedirle a la comunidad de Buriticá y a nuestros compañeros mineros ancestrales que no permitan que nos tiren más lodo, así nos toque hacer más plantones. No nos dejen acá solos".

.#Hoy la prioridad en #Buritica es el rescate de mineros atrapados en los socavones abandonados por @CNLGold a los cuales entran por turno hasta 150 mineros informales que se rebuscan el sustento. Se quedan dentro de la tierra hasta 20 días, la minera sella estos espacios pic.twitter.com/TYGRjlzfLy — ISABEL CRISTINA ZULETA (@ISAZULETA) August 16, 2022

El denunciante asegura que el lodo que se encuentra en el socavón está compuesto de cemento, lo que afecta a su salud. "Nos está quemando", agrega.

Mientras, el pasado miércoles, se conoció la muerte del minero artesanal Melquiceder Sánchez, de 25 años, quien falleció en un socavón de la vereda Tinajitas, en el municipio vecino de Giraldo, por inhalación de gases tóxicos, recoge RCN. Este fallecimiento se suma al de Jhon Jairo Agudelo Torres, de 46 años, quien perdió la vida en el mismo sector debido al uso inapropiado de explosivos.

Según datos que maneja la senadora y ambientalista Zuleta, hasta el 5 de abril de este año han muerto 51 personas en 34 accidentes, mientras que de 2011 a 2021 perdieron la vida 1.306 mineros en 1.218 accidentes, "tanto en minas legales como ilegales".

Respuesta de la transnacional

Zijin Continental Gold publicó en sus redes un comunicado en el admite el bloqueo de las vías hacia Buriticá y del acceso a mina y asegura que el objetivo del mismo es pedir una "verificación" por parte del equipo de Salvamento Minero de la Agencia Nacional de Minería y "acceder a socavones de minería antitécnica y buscar presuntas personas desparecidas".

Según el escrito, la compañía está dispuesta a que se realice la verificación "y pide que se adelante con la mayor brevedad posible" y "bajo los más estrictos protocolos de seguridad industrial, con el fin de esclarecer los hechos y realizar el rescate de los presuntos desaparecidos".

En el texto, la minera afirma que quienes mantienen las protestas "han proferido amenazas y han generado acciones vandálicas contra las instalaciones de la compañía", al tiempo que han intentado ingresar por la fuerza al lugar.

Opiniones encontradas

Mientras los familiares mantienen la esperanza de que se halle con vida a Víctor Peña, quien sería venezolano, y a Jesús González, las acciones de rescate se han visto afectadas en medio de los desencuentros.

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, informó que se activó desde la Agencia Nacional de Minería un equipo de salvamento minero y una comisión para verificar si hay cadáveres. Sin embargo, la labor apenas pudo iniciarse el pasado miércoles, porque los mineros informales habrían impedido su ingreso para evitar que se identificaran los lugares donde trabajan, recoge Blu Radio.

Hasta el miércoles no hubo entrega de cuerpos, adelantó en un video institucional el secretario de Defensa de Antioquia, Luis Fernando Suárez.

Por su parte, la senadora Zuleta informó en un trino del comienzo de las labores de rescate y agregó que la comisión no pudo llegar al punto y que continuarían sus tareas este jueves. "La comunidad sigue consternada por lo poco que vale la vida en estas tierras", publicó.

Más de una semana después, por fin hoy iniciaron labores de rescate de los cuerpos de mineros atrapados por lodos de la mina #Buritica de @CNLGold La comisión no pudo llegar al punto, mañana continuarán. La comunidad sigue consternada por lo poco que vale la vida en estas tierras pic.twitter.com/XEMyPjYeYe — ISABEL CRISTINA ZULETA (@ISAZULETA) August 18, 2022

En un video difundido por la Gobernación de Antioquia, Gaviria pidió el cese del bloqueo de las vías y expresó su disposición al diálogo.

Las protestas continúan y, según lo acordado con Vélez, se habilitó parcialmente la vía Medellín-Buriticá. Mientras tanto, el secretario de Defensa de Antioquia mantuvo el miércoles una entrevista con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, para solicitarle que "ordene la intervención" de la zona debido a que "se agotó la vía del diálogo".

Agradecemos al Señor Ministro de la Defensa @Ivan_Velasquez_ por recibirnos en su Despacho para presentar el contexto de seguridad en el Departamento de Antioquía y especialmente en el municipio de Buritica @mindefensa@Buriticanosune@GobAntioquia#UnidosPodemosMaspic.twitter.com/DOyu3aSRi1 — Luis Fernando Suárez Vélez (@LuisFSuarezV) August 17, 2022

La senadora Zulueta rechazó esta petición y dijo que el "diálogo no se puede agotar hasta que no haya solución a la problemática", porque "la prioridad es la vida". Por su parte el gobernador de Antioquia dijo este jueves que no van a tolerar las vías de hecho y que solo se sentarán a conversar si se levantan los bloqueos.

