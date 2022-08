Vuelos comerciales entre Venezuela y Colombia podrían reactivarse en octubre próximo

"No me cabe duda de que muy pronto ambos presidentes van a encontrarse en la frontera", adelantó el titular de Transporte colombiano, Guillermo Reyes.

El ministro de Transporte de Colombia, Guillermo Reyes, informó este jueves que los vuelos comerciales hacia y desde Venezuela podrían reactivarse a partir de octubre próximo.

En declaraciones a la prensa desde un evento con empresarios y gremios de ambos países, realizado en la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, Reyes comentó que las autoridades de ambos países "ya están trabajando" para retomar la actividad aérea.

"En octubre estarían listos para hacerlo y ya están trabajando en eso. Es muy probable, mientras se posesionan los embajadores y los presidentes se ponen de acuerdo", dijo Reyes sobre la actividad aeronáutica binacional, que está suspendida desde 2020.

🔴#Ahora El ministro de Transporte de Colombia, Guillermo Reyes, afirma que los cuatro puentes fronterizos están en condiciones técnicas para la movilidad cuando se reabra la frontera.Declaraciones recogidas por Ginette González/enviada especial de Unión Radio@ginettegmpic.twitter.com/5Q5Y0IhxD8 — Unión Radio (@Unionradionet) August 18, 2022

Reyes agregó que, dentro del proceso de reconciliación que adelantan Caracas y Bogotá, no tiene dudas de que "muy pronto" se dará un encuentro en la frontera entre los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro. "No me cabe duda de que muy pronto ambos presidentes van a encontrarse en la frontera y ahí se reabrirán las relaciones", señaló.

Con respecto a los pasos fronterizos terrestres, el ministro colombiano de Transporte dijo que la infraestructura de los puentes que enlazan las fronteras están en buenas condiciones "técnicas y físicas" y listas para ser utilizadas, tanto para la movilidad peatonal como para el paso de vehículos particulares y camiones de carga.

El ministro adelantó que próximamente se reunirá con su homólogo venezolano, Ramón Velásquez Araguayán, a fin de establecer "condiciones recíprocas" para el paso fronterizo de los vehículos.

Adelantó, además, que ya han venido conversando sobre las especificaciones de la reapertura fronteriza en temas como movilidad, horarios, flujos, parqueaderos y seguridad.

Las relaciones entre Bogotá y Caracas estaban rotas desde febrero de 2019, tras la llegada de Iván Duque a la Casa de Nariño. Con la asunción de Petro como presidente de Colombia, las partes iniciaron la reconstrucción del vínculo bilateral.