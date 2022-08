Politico: EE.UU. da su visto bueno para que Ucrania lance ataques contra la península rusa de Crimea

EE.UU. aprueba que Ucrania lance ataques contra la península rusa de Crimea, considerada por Kiev como territorio propio. Así lo reportó este martes Politico, que cita a un alto funcionario de la Administración del presidente Joe Biden que habló bajo condiciones de anonimato.

"Por supuesto, no seleccionamos los objetivos, y todo lo que hemos suministrado es para fines de autodefensa. Cualquier objetivo que decidan perseguir en suelo ucraniano soberano, es, por definición, defensa propia", aseveró el informante al reafirmar la postura de Washington, que reconoce a Ucrania soberanía sobre Crimea.

Por otra parte, un funcionario ucraniano aseguró al medio que el mensaje de la Casa Blanca ya "ha llegado hasta Kiev".

Este jueves, las autoridades de Crimea informaron sobre el derribamiento de al menos un dron en los alrededores del aeródromo militar de Belbek, ubicado cerca de la ciudad de Sebastopol. Asimismo, el sistema de defensa aérea se activó en la ciudad de Kerch, cercana al puente que conecta la península con el territorio continental ruso.

Además, este martes explotó un depósito de municiones en el municipio de Dzhankói, por un acto de sabotaje. A estos hechos se suman varias explosiones registradas la semana pasada por la detonación de proyectiles aéreos en predios del aeródromo militar de Saki, según la versión del Ministerio de Defensa de Rusia.

Por su parte, las autoridades ucranianas no han admitido públicamente que estén detrás de esos ataques. Sin embargo, este martes el ministro de Defensa de Ucrania, Alexéi Réznikov, no descartó atacar el territorio de la península con armas proporcionadas por Washington. "Si hablamos hoy de la desocupación de los territorios temporalmente ocupados de Ucrania, donde está el enemigo, entonces, correspondientemente, no tenemos tales restricciones", enfatizó en una entrevista a Voice of America.

Entre los objetivos considerados por Kiev como primordiales se encuentra precisamente el puente de Crimea. Así, el asesor del jefe de la Oficina presidencial de Ucrania, Mijaíl Podolyak, reiteró este miércoles que el puente es un "objeto ilegal" que perjudica "la ecología" de la península, por lo que debe ser desmantelado. "No es importante cómo: voluntario o no", tuiteó.