"No es ser de izquierda o derecha": Pepe Mujica llama a los países latinoamericanos a ser flexibles para lograr la integración

El expresidente uruguayo José Mujica afirmó este jueves que la integración de la América Latina no es una causa de izquierda o derecha, y llamó a los países de la región a ser flexibles para defender "un interés común".

"Tenemos que dar seguridad económica y estabilidad para tener con qué atender la seguridad de las masas. Esta no es una causa de izquierda, de centro o de derecha. Es una causa de ser o no ser, porque si nos atomizamos y no nos damos cuenta de que tenemos que defender un interés común, lo único que vamos a hacer es pulverizarnos", dijo el exmandatario (2010-2015) en Buenos Aires.

"El mundo desarrollado, cuanto más atomizado nos tenga, más fácil nos puede dominar", afirmó Mujica en el marco de un seminario organizado por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en el que llamó a no esperar a que "todos tengamos concordancia estratégica con el valor de la propiedad" para buscar la integración regional.

“Tenemos que dar seguridad económica y estabilidad para tener con qué atender la necesidad de las masas. No es una causa de izquierda o derecha, es una causa de ser o no ser.” José Mujica en el cierre del Seminario Internacional #UnidadEnLaDiversidad. pic.twitter.com/ObCtZNDWsl — Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (@PPT_CELAC) August 18, 2022

"Tenemos que aceptar la realidad y luchar por integrarnos con lo que tenemos (...), ser abiertos y flexibles", expresó el expresidente uruguayo, agregando que los países latinoamericanos tienen muchos recursos, pero también "una gigantesca deuda social".

En el seminario participaron asimismo el exmandatario colombiano Ernesto Samper (1994-1998) y el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), entre otros políticos de izquierda.