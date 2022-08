Testigo clave en el caso de R. Kelly declara que el cantante abusó sexualmente de ella "cientos" de veces cuando tenía 15 años

Una mujer que ha sido clave en los problemas legales del rapero R. Kelly, de 55 años, durante más de dos décadas, afirmó este jueves que el cantante abusó sexualmente de ella "cientos" de veces cuando era menor de edad, desde que tenía 15 años, recoge AP.

La mujer, ahora de 37 años, bajo el seudónimo de Jane, testificó ante un jurado de Chicago, que a finales de la década de 1990, cuando tenía 13 años, le pidió al cantante ganador del premio Grammy que fuera su padrino porque ella lo veía como una inspiración y un mentor. Sin embargo, comentó que después de eso Kelly comenzó a llamarla y le decía cosas sexuales.

Según su testimonio, la joven tenía 15 años cuando tuvieron relaciones sexuales por primera vez, mientras el artista habría tenido cerca de 30 años en ese momento. "Él me decía qué hacer", respondió la víctima a la pregunta de un fiscal sobre cómo sabía qué hacer en la intimidad, y agregó que fueron "incontables veces. Cientos [de veces]" las que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir 18 años.

Jane se identificó a sí misma y al cantante como las personas que aparecían en un video antiguo —cuando era adolescente— que, según los fiscales estadounidenses, mostraba a Kelly participando en actos sexuales con una menor de edad. La grabación fue el núcleo del juicio en su contra por pornografía infantil en 2008, del que fue absuelto. El equipo de defensa del rapero argumentó que las identidades de las personas en la cinta estaban en duda, y según varios miembros del jurado la falta de testimonio de la víctima era un impedimento para condenarlo.

No obstanmte, al testificar durante más de cuatro horas, Jane admitió recientemente que le había dicho falsamente al gran jurado estatal que no era ella quien aparecía en el video y que no estaba involucrada sexualmente con Kelly.

Los fiscales indicaron que en ese entonces el músico pagó y amenazó a la víctima para asegurarse de que no declarara en el tribunal. Ella no lo hizo, y finalmente el cantante fue liberado de los cargos.

"Tenía miedo de que algo malo le pasara a Robert", señaló la joven al jurado cuando le preguntaron por qué no dijo la verdad anteriormente, refiriéndose a Kelly por su nombre completo. "Lo estaba protegiendo", agregó.

Además, reveló que "estaba avergonzada". "Tampoco quería que esa persona fuera yo", añadió.

Por otra parte, un fiscal le preguntó por qué decidió en los últimos años comenzar a hablar honestamente sobre lo que sucedió con Kelly, a quien Jane dijo que siguió cuidando y, a veces, viviendo con él.

"Me cansé de vivir con sus mentiras", respondió, al tiempo que señaló que los fiscales federales le habían otorgado inmunidad procesal por perjurio relacionado con el falso testimonio anterior si declaraba la verdad en este juicio.

Se espera que la abogada de Kelly, Jennifer Bonjean, interrogue a la mujer el viernes.

El músico, cuyo nombre completo es Robert Sylvester Kelly, ha sido acusado de abusar de mujeres jóvenes y menores de edad durante más de dos décadas. Actualmente, cumple una condena de 30 años de prisión tras ser declarado culpable en junio por cargos de extorsión y tráfico sexual.

Asimismo, se le incrimina por conspirar para intimidar a sus víctimas y ocultar evidencias para obstruir la justicia, incluida la investigación que derivó en 2008 en un proceso judicial por imputaciones de pornografía infantil.