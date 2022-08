Vicepresidente del Bundestag urge a abrir temporalmente el gasoducto Nord Stream 2

La máxima prioridad del Gobierno federal debe ser asegurarse de que la población no pase frío y que la industria del país no sufra graves daños, afirmó Wolfgang Kubicki.

El vicepresidente del Bundestag (Parlamento alemán) por el Partido Democrático Libre (FDP), Wolfgang Kubicki, se pronunció este viernes a favor de una apertura inmediata del gasoducto Nord Stream 2 para poder llenar los depósitos de almacenamiento de cara al invierno.

"No hay ninguna razón de peso para no abrir el Nord Stream 2", expresó el legislador alemán en una entrevista con RND, recalcando que la máxima prioridad del Gobierno federal debe ser asegurarse de que la población no pase frío y que la industria del país no sufra graves daños.

Kubicki precisó que se trataría de una medida temporal. "Una vez que los tanques de almacenamiento de gas estén llenos, podremos volver a cerrar el Nord Stream 2", afirmó el político. "Y también los demás gasoductos, una vez que seamos independientes. Pero aún no lo somos", enfatizó.

Entretanto, aseguró que Berlín permanecerá firmemente del lado de Ucrania y que nada lo podría cambiar. "El hecho de que nos llegue gas de Rusia no va a mejorar ni a empeorar porque provenga de un gasoducto u otro", razonó. "El gas del Nord Stream 2 no es más inmoral que el del Nord Stream 1. Es solo una tubería diferente", agregó.

Para ser más independientes del suministro de gas natural, el parlamentario abogó por explorar las posibilidades de la fracturación hidráulica, hasta ahora prohibida en el país. "El 'fracking' puede contribuir significativamente a la seguridad del suministro en Alemania durante décadas", sostuvo.