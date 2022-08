Cantante colombiana se disculpa en las redes por los comentarios racistas e injurias contra Francia Márquez

La cantante colombiana Marbelle presentó sus disculpas públicas por los comentarios racistas e injurias en contra de la vicepresidenta Francia Márquez durante la pasada campaña electoral.

Maureen Belky Ramírez, el nombre de la intérprete de baladas y música pop, escribió en su cuenta de Twitter que, de acuerdo con la conciliación hecha con la Fiscalía, ofrecía sus disculpas a la actual vicepresidenta por haber expresado su "opinión" de "forma inapropiada, caricaturizándola y ridiculizando su imagen, considerando esto como racismo".

En otro tuit, la artista dijo que rechazaba el racismo. Del mismo modo, se disculpó con la comunidad afrocolombiana y con quienes "se pudieron sentir perjudicados". Agregó que tampoco podría afirmar "que la vicepresidenta tenga algún tipo de vínculo con las extintas FARC".

Los insultos

La cantante nacida en Buenaventura (Valle del Cauca), donde más del 90 % de la población se autorreconoce como afrodescendiente, escribió insultos racistas contra la lideresa ambiental varias veces en sus redes.

En uno de ellos, publicado el 29 de marzo, se refería a Márquez como 'King Kong'. Este apelativo volvió a usarlo en otras oportunidades para referirse a la entonces candidata a la vicepresidencia.

Asimismo, colgó varios tuits donde vinculaba a Márquez con el extinto grupo guerrillero y la llamaba 'FARC-IA' en vez de Francia.

Marbelle es considera por algunos como una activista política derechista a favor del Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe. Su simpatía es pública e incluso en su cuenta de Twitter fijó un tuit con una foto donde se abraza con el también exsenador.

Estos comentarios de discriminación dieron pie a otros hechos por desconocidos, que incluyeron amenazas, según denunció Márquez en un acto de campaña en abril pasado, tras aseverar que "el racismo mata".

"Como mujer negra, estar parada aquí no es tarea fácil. Hace un rato, mientras estaba almorzando, me entró una llamada y la contesté. Cuando pregunté: '¿quién habla?', me dijeron: '¿con quién hablo?', y le dije: '¿a quién necesita?', ¿y saben qué me respondieron?: 'A King Kong", contó en esa oportunidad.

La citación

El 18 de julio pasado, la 'Reina de la tecnocarrillera', como también es conocida por interpretar una mezcla de géneros de ranchera y el folclor mexicano, fue citada a comparecer ante la Fiscalía 131, adscrita al Grupo Nacional de Trabajo para Amenazas, perteneciente a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos del Ministerio Público.

En un documento que circuló en los medios se lee que ese organismo, en "atención de todas aquellas conductas delictivas que se han dado en el marco de las jornadas electorales del 2022", conoció que existe una querella formulada por Francia Márquez Mina por las publicaciones de Marbelle en la red social Twitter, en las que habría cometido el delito de injuria.

Marbelle no es la única con un proceso judicial abierto por este tipo de comentarios. También fueron citados a la Fiscalía el abogado y exdirector del Cuerpo Técnico de investigación (CTI), Julián Quintana, quien afirmó que Márquez era la candidata del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el 'influencer' Miguel Polo Polo, quien la llamó "estafadora" en medio de comentarios racistas.

