Filtran otro polémico video de la primera ministra de Finlandia bailando muy de cerca con un hombre en una discoteca

Otro polémico video en el que aparece la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, se difundió en redes sociales, días después de que se virilizaran unas imágenes de la alta funcionaria bailando en compañía de amigos, que levantaron las sospechas de que estuviera bajo los efectos de algún estupefaciente, aunque ella lo negó.

En la grabación que, según medios locales, fue filmada la madrugada del 7 de agosto en un club nocturno, Marin, quien está casada y tiene una hija, aparece bailando muy de cerca con un hombre. El individuo, posiblemente el cantante Olavi Uusivirta, mantiene sus brazos alrededor de la cintura de la política. En cierto momento, él se inclina hacia el cuello de la mujer, aparéntateme besándola o susurrándole algo.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in parti görüntüleri tartışma yaratırken, Marin'e ait yeni görüntüler ülkenin gündemine oturdu. pic.twitter.com/UAh7mh5RtD — Vaziyet (@vaziyetcomtr) August 19, 2022

Según declaró al medio Seiska una persona que estuvo presente en el lugar, la mandataria bailó "íntimamente" con al menos tres hombres. "Se comportó como una mujer soltera de veinte años. Era difícil de creer que estuviera casada", dijo.

Tras la publicación de las primeras imágenes, Marin afirmó que simplemente se trató de una fiesta privada en un domicilio particular con algunas celebridades finlandesas y negó haber consumido alguna droga, únicamente alcohol. "No tengo nada que ocultar. No he consumido drogas, así que no es un problema hacerme pruebas", indicó.

"Quiero mostrar que la gente común con vidas comunes trabaja en estos puestos. Tengo una vida familiar, tengo un trabajo y tengo tiempo libre que paso con mis amigos. Más o menos lo mismo que mucha gente de mi edad", agregó.

Este viernes, la primera ministra comunicó a los periodistas que se sometió a una prueba de drogas, cuyo resultado estará listo en una semana aproximadamente y se dará a conocer inmediatamente a los medios.