El guardia que dibujó ojos a la pintura de una alumna de Malévich enfrenta cargos penales

Este viernes inició el juicio del guardia de seguridad acusado de dañar un cuadro de una alumna del famoso pintor Kazimir Malévich, asegurado por 75 millones de rublos (alrededor de un millón de dólares), informa el diario local E1.ru.

El 7 de diciembre de 2021, Alexánder Vasíliev, quien trabajaba como vigilante de la exhibición en el Centro Yeltsin de Ekaterimburgo, en Rusia, añadió con un bolígrafo los ojos a la pintura 'Tres figuras' (1932-1934) de Anna Leporskaya, estudiante del artista creador del suprematismo.

La pieza pertenece a la Galería Estatal Tretyakov de Moscú, pero fue enviada al Centro Yeltsin para una exposición de arte abstracto. Un restaurador de la Galería examinó los daños sufridos por la obra, que se han estimado en 250.000 rublos (unos 3.350 dólares).

С начала февраля в различных СМИ появляется новость об охраннике в «Ельцин-центре», нарисовавшем глаза картине Анны Лепорской «Три фигуры». pic.twitter.com/EUh2YAoPn7 — Борис (@bobris189) February 15, 2022

El guardia explicó que dibujó los ojos a petición de los adolescentes que visitaban la exposición. "Los chicos me lo pidieron. No recuerdo lo que dijeron. Cuando hice los ojos, me despidieron, ya no tengo trabajo. Tengo una esposa, mi hijo fue asesinado. No me siento bien, estoy mal de la cabeza desde la lesión", respondió el inculpado a las preguntas de la jueza a cargo del caso.

Según Vasíliev, de 63 años, él es un veterano de las guerras de Afganistán y Chechenia que en 1995 resultó gravemente herido durante una batalla en la que sobrevivieron solo cuatro hombres de su escuadrón, formado por 36 efectivos, y por la que fue galardonado con la Medalla de Honor en Rusia. Tras el incidente, fue dado de baja del Ejército y recibió la tercera categoría de discapacidad.

Durante la investigación, el exvigilante ha mostrado su arrepentimiento, según su abogado. Los daños de sus acciones están cubiertos por el seguro, pero la dirección de la Galería Tretyakov "se negó a llegar a un acuerdo", debido a los "daños y perjuicios" y "el alto grado de indignación pública". Por su parte, la jueza señaló que no hay ninguna prueba de que Vasíliev haya tratado de enmendar la situación.

Alexánder Vasíliev se enfrenta a trabajos correccionales o hasta tres meses de cárcel. Aunque la defensa abogó solo por una multa para su cliente, el fiscal se opuso a esta medida al asegurar que el hombre "tenía una intención criminal de dañar el cuadro" y "cometió actos que insultan la moral pública". Finalmente, el tribunal rechazó cerrar el caso mediante el pago de una multa.