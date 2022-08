"Si bebió un poco más de vodka, no hay nada malo en eso": el primer ministro polaco defiende a su homóloga finlandesa

El líder polaco Mateusz Morawiecki intervino este sábado en defensa de la jefa de Gobierno de Finlandia, Sanna Marin, después de que se viralizaran imágenes de la alta funcionaria bailando en compañía de amigos.

Las grabaciones levantaron sospechas de que el grupo estuvo bajo los efectos de alguna droga, pero ella lo ha desmentido.

Durante una rueda de prensa, el primer ministro de Polonia declaró que Sanna Marin tenía "buenas razones para celebrar porque su país va a entrar en la OTAN". "Si en esta ocasión, la primera ministra bebió un poco más de Finlandia [marca de vodka] de lo habitual y bailó, no hay nada malo en eso", expresó Morawiecki, tras manifestar su satisfacción de que la política "ha compartido su alegría" con los demás.

Marin afirmó que simplemente se trató de una fiesta privada en un domicilio particular con algunas celebridades finlandesas y negó haber consumido alguna droga, únicamente alcohol.

"No tengo nada que ocultar. No he consumido drogas, así que no es un problema hacerme pruebas", indicó. En otro video que fue grabado en un club nocturno, Marin, quien está casada y tiene una hija, aparece bailando con un hombre muy cerca.

Este viernes, la primera ministra comunicó a los periodistas que se sometió una prueba de drogas, cuyo resultado estará listo en una semana aproximadamente y se dará a conocer inmediatamente a los medios, según la cadena de televisión Yle.