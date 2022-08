Musk busca invertir en la empresa de chips cerebrales Synchron

Elon Musk contempla la posibilidad de invertir en la empresa fabricante de implantes de chips cerebrales Synchron, con cuyo desarrollador ya ha contactado, mientras que su propia empresa Neuralink queda relegada en la carrera por conectar el cerebro humano directamente a las computadoras.

Según fuentes citadas por Reuters, el magnate se habría puesto en contacto con el fundador y director ejecutivo de la empresa rival, Thomas Oxley, para discutir un posible acuerdo en las últimas semanas. Todavía no está claro si la transacción implicaría una unión o una colaboración entre los dos fabricantes de interfaces cerebro-computadora.

El fundador de Tesla y de SpaceX habría dado este paso tras expresar su frustración a los empleados de Neuralink por su lento progreso, revelaron algunos trabajadores actuales y antiguos de la compañía.

Synchron va por delante de Neuralink en lo que se refiere a la obtención de la autorización reglamentaria para sus dispositivos. La empresa recibió luz verde de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) para realizar ensayos en humanos en 2021 y ha completado estudios en cuatro personas en Australia. El mes pasado, el desarrollador alcanzó un hito importante al implantar por primera vez su dispositivo en un paciente de Estados Unidos.

Hace tres años, Musk declaró que su empresa, creada en 2016, pretendía recibir la aprobación regulatoria a finales de 2020. A finales del año pasado, el magnate informó que esperaba comenzar los ensayos en humanos en 2022. Sin embargo, aún se desconoce en qué etapa se encuentra la solicitud de Neuralink a la FDA para poder llevar a cabo sus ambiciosos planes.

Las fuentes recalcaron que Oxley no ha decidido si aceptará una inversión y no hay ningún acuerdo seguro hasta la fecha. Los representantes de Musk y de Neuralink no respondieron a las solicitudes de comentarios. Un portavoz de Synchron tampoco quiso hacer aclaraciones al respecto.