Siemens pide disculpas por proponer enviar canciones para la turbina "solitaria" del Nord Stream 1

La compañía Siemens Energy ha pedido disculpas por proponer en broma crear una lista de reproducción de música para 'apoyar emocionalmente' a la turbina del gasoducto Nord Stream 1, bloqueada debido a las sanciones antirrusas en la fábrica de la empresa en Alemania.

"Nuestra famosa turbina todavía no está donde debería estar. Se encuentra sola en nuestro emplazamiento de Mülheim. Hagámosle un favor a la pobre y creemos una lista de reproducción de Spotify", escribió el miércoles la compañía en su cuenta de Twitter, proponiendo iniciar la lista con la canción 'So Lonely' ('Tan Solo', en español) del grupo británico de rock The Police.

Por su parte, el gigante gasístico ruso Gazprom, que ha afirmado en repetidas ocasiones que la turbina quedó bloqueada por el incumplimiento de un contrato existente, respondió al tuit de Siemens y propuso añadir la canción 'Breaking The Law' ('Violando La Ley', en español) de la banda Judas Priest.

Al poco tiempo, Siemens eliminó la publicación "que desencadenó un polémico debate" y señaló que "el tono y el tema del tuit se consideraron inapropiados". "Esta nunca fue nuestra intención y pedimos disculpas", agregaron desde la compañía.

La turbina en cuestión fue enviada para labores de mantenimiento a la ciudad canadiense de Montreal, pero quedó retenida debido a las sanciones contra la industria del petróleo y gas de Rusia. Cuando la maquinaria fue finalmente enviada de vuelta desde Canadá, volvió a quedar bloqueada en su tránsito por Alemania.

Recientemente, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, declaró que Gazprom quiere recuperar su turbina del Nord Stream 1, pero necesita documentación. La compañía rusa espera obtener confirmaciones legales para asegurarse de que el equipo, fabricado por Siemens, no se vea afectado por el régimen de sanciones, detalló.