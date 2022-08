Rusia destruye un almacén de municiones para lanzacohetes HIMARS en Ucrania

Las Fuerzas Armadas de Rusia destruyeron con misiles de alta precisión Kalibr un almacén de municiones para lanzacohetes HIMARS y sistemas antiaéreos de fabricación occidental en la provincia ucraniana de Odesa, informó este domingo el Ministerio de Defensa ruso.

"Misiles Kalibr de alta precisión y largo alcance lanzados desde el mar cerca de la localidad de Mayórskoe, en la región de Odesa, destruyeron un depósito de municiones con misiles para sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple HIMARS de fabricación estadounidense y sistemas antiaéreos de fabricación occidental", señala el comunicado.

Asimismo, el organismo comunicó que los militares rusos aniquilaron un almacén de combustible en la provincia de Zaporozhie, una base temporal del grupo militante nacionalista Pravy Séktor en la República Popular de Donetsk y dos obuses estadounidenses M777 cerca de la localidad de Knyázevka en la región de Jersón.

Desde Moscú han denunciado recientemente que las entregas de armas a Ucrania que Occidente lleva a cabo desde el inicio de la operación especial rusa van destinadas a prolongar el conflicto.

En particular, el embajador de Rusia en EE.UU., Anatoli Antónov, declaró que la Casa Blanca puede tener como objetivo asegurar "una derrota" militar de Rusia en Ucrania, por lo que no parece lista "para negociar las condiciones para una solución" del conflicto. "Hoy veo solo el deseo de empeorar las cosas, […] de entregar armas al Gobierno irresponsable de Kiev, armas que traerán la muerte a los ucranianos y rusos de a pie, armas que no traen la paz, sino que solo contribuyen a la prolongación del conflicto", destacó.

EE.UU., la Unión Europea y otros países ya han entregado a Ucrania armamento valorado en cientos de millones de dólares. En particular, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, afirmó recientemente que Berlín suministra a Kiev armas tan novedosas que ni siquiera las usa el Ejército alemán.