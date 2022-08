Acusan a la nueva embajadora peruana en Haití de maltrato psicológico y verbal contra su personal en Paraguay

La exembajadora de Perú en Paraguay, María Cecilia Rozas Ponce de León, ha sido acusada de maltrato psicológico y verbal contra el personal de la misión diplomática cuando estaba al frente, informa el diario Expreso.

Rozas Ponce de León habría insultado a varios de sus empleados, tanto peruanos como paraguayos. "Me decía: 'Eres un sonso de eme', 'un cholo que no sirve para nada'. Me llegó a decir que no sirvo para ser enfermero ni para botar la basura", relató un sanitario que laboró en la Embajada. "Ella decía que los paraguayos éramos unos imbéciles", dijo otro de los supuestos agraviados.

La diplomática, quien actualmente es embajadora del país andino en República Dominicana y que este viernes fue designada para cumplir similar función simultáneamente en Haití, rechaza las acusaciones y asegura que realizó un trabajo "impecable" en Paraguay.