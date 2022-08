Alec Baldwin revela cuántos trabajos ha perdido desde el fatal accidente

Alec Baldwin ha perdido cinco trabajos desde el fatal accidente que ocurrió durante la producción de la película 'Rust', reveló este sábado el actor estadounidense durante una entrevista con CNN.

En este sentido, comentó que hace poco le despidieron de otro trabajo. "Allí estaba todo preparado para ir al [rodaje de] cine [...] Llevo meses hablando con estos chicos y ayer me dijeron que no quieren hacer la película conmigo por eso", relató.

El artista comentó que este trágico episodio le "ha quitado años" de vida y le ha costado profesionalmente, añadiendo que habría dejado el negocio del cine si no fuera por su esposa, Hilaria Baldwin, que espera su séptimo hijo.

"Si no tuviera a mi esposa, no sé dónde estaría ahora mismo... Si no la tuviera, probablemente habría renunciado, me habría retirado, habría vendido todo lo que tenía, habría comprado una casa en medio de la nada y habría encontrado otra cosa que hacer, vender bienes inmuebles", agregó.

Baldwin responsabilizó de la tragedia a Hannah Gutiérrez Reed, la responsable de preparar las armas de utilería en el rodaje, y al ayudante de dirección Dave Halls, que le entregó el arma. "Hay dos personas que no hicieron lo que debían hacer", indicó.

El actor también mencionó que no hay un día en el que no piense en Halyna Hutchins, la directora de fotografía a quien disparó accidentalmente con el arma de fuego.

En abril pasado, los reguladores de seguridad impusieron la máxima multa posible, que asciende a 136.793 dólares, contra la productora de cine de 'Rust' por fallas en la seguridad de armas de fuego.