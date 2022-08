Hallan un cuerpo en un vehículo hundido en un embalse mientras continúa la búsqueda de la adolescente desaparecida Kiely Rodni

Un vehículo que contenía restos humanos fue descubierto el domingo por buzos en un embalse del estado de California (EE.UU) cerca de donde fue vista por última vez hace más de dos semanas la adolescente desaparecida Kiely Rodni.

El grupo de buscadores independiente Adventures With Purpose halló lo que se cree que es el coche Honda CRV que la joven, de 16 años, condujo a una fiesta de graduación en las inmediaciones del pantano de Prosser Creek el pasado 6 de agosto.

El buzo que encontró el vehículo bajo el agua, Nick Rinn, citado por New York Post, aseguró que la placa coincide con la del Honda que conducía Rodni en el momento de su desaparición.

Según relató Rinn, detectó por primera vez el automóvil, que no era visible desde la superficie, con la ayuda de la tecnología de imágenes de sonar. Una vez en el agua, pudo verlo cuando descendió unos cuatro metros.

No obstante, la Policía no pudo identificar de inmediato los restos humanos y una portavoz de la familia de Rodni dijo que no habían confirmado que el cuerpo fuera el de la adolescente.