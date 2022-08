Incluyen a Roger Waters en la lista negra del portal radical ucraniano 'Mirotvórets', que enumera a personas consideradas amenaza para el país

El cofundador de Pink Floyd y leyenda del rock británico, Roger Waters, fue incluido en la lista negra del portal Mirotvórets, un sitio web radical que publica datos de personas consideradas una amenaza para la seguridad nacional de Ucrania.

Según el portal, el artista "ha cometido actos conscientes contra la seguridad nacional de Ucrania, la paz, la seguridad de la humanidad y el orden internacional, así como otros delitos". De igual forma, fue acusado de promover "propaganda antiucraniana" y "atentar contra la integridad territorial de Ucrania", así como de "participar en intentos de legalizar la anexión de Crimea por parte de Rusia".

El portal cita unas declaraciones que el artista dio hace cuatro años en una entrevista con el diario Izvestia, en las que alega que es ridículo acusar a Rusia de dividir a Ucrania.

"Sé que Sebastopol es muy importante para Rusia y los rusos. Hay muchos tratados y papeles por los que Rusia tiene todos los derechos sobre Sebastopol. El cambio de poder en Ucrania, planeado por Washington, simplemente provocó que Moscú actuara más", indicó Waters. "Lo que quiero decir es que ahora la cúpula política de EE.UU. no entiende el verdadero significado de los acuerdos. Los violan constantemente y afirman que pueden hacer lo que quieran. Esta actitud me asusta, porque un día nos matará a todos" agregó.

Al mismo tiempo, señaló que la demonización de Rusia, de su pueblo y de Vladímir Putin es utilizada por los políticos occidentales no para luchar contra la propia Rusia, sino para controlar a sus propios ciudadanos y ganar dinero.

Recientemente, Waters calificó al presidente estadounidense, Joe Biden, de "criminal de guerra" por sus acciones en torno al conflicto en Ucrania. Asimismo, en una entrevista con RT, el músico declaró que los ucranianos podrían dejar de morir mañana mismo si EE.UU. se sentara con Rusia e hiciera la paz, sin embargo, agregó, Occidente tiene otros intereses en juego.

"No, no tienen ningún interés en terminarlo [el conflicto]. Lucharán hasta el último ucraniano. O si quieren que termine, ¿por qué no lo hacen? Porque está en sus manos, siempre lo ha estado. Está en manos de la OTAN, está en manos de Joe Biden, excepto que no es así, es quien mueve los hilos. Y no quieren que termine. Hay enormes fortunas por hacer", añadió, en referencia a los miles de millones de dólares en armas que Washington y sus aliados están enviando a Kiev.

Waters, de 78 años, cofundó Pink Floyd en 1965. Fue el líder, letrista y vocalista del grupo de rock progresivo durante años, hasta que lo dejó en 1983 para seguir una carrera en solitario. También ha sido un férreo defensor de Julian Assange, el perseguido editor de WikiLeaks; ha condenado los abusos israelíes contra los palestinos y la censura contra los medios de comunicación rusos, entre otras cosas.